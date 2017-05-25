Грицак готовий піти у відставку з посади глави СБУ, але поки з ним про це не говорили

Глава СБУ зізнався, що за два роки "дуже втомився від цієї роботи".
"Зі мною на цю тему ніхто не говорив", – сказав Грицак журналістам, коментуючи свою можливу відставку.
"Якщо буде прийнято рішення в установленому законом порядку, президент подасть (подання) і проголосує Верховна Рада, я піду у відставку із задоволенням, візьму свій автомат, який я не здав, і поїду туди, звідки приїхав - із зони АТО", - зазначив він.
Грицак зізнався, що майже за два роки керівництва СБУ "дуже втомився від цієї роботи".
Василь Грицак очолює СБУ з липня 2015 року.
У листопаді минулого року повідомлялося, що сина голови Служби безпеки України Василя Грицака Олега призначили начальником відділу прокуратури Київської області, який контролює діяльність СБУ.Інтерфакс-Україна