Грицак готовий піти у відставку з посади глави СБУ, але поки з ним про це не говорили

Глава СБУ зізнався, що за два роки "дуже втомився від цієї роботи".

Грицак вже думає про свою відставку Сайт президента України

Глава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що готовий піти у відставку, але поки на цю тему з ним ніхто не розмовляв.

"Зі мною на цю тему ніхто не говорив", – сказав Грицак журналістам, коментуючи свою можливу відставку.

"Якщо буде прийнято рішення в установленому законом порядку, президент подасть (подання) і проголосує Верховна Рада, я піду у відставку із задоволенням, візьму свій автомат, який я не здав, і поїду туди, звідки приїхав - із зони АТО", - зазначив він.

Грицак зізнався, що майже за два роки керівництва СБУ "дуже втомився від цієї роботи".

Василь Грицак очолює СБУ з липня 2015 року.

У листопаді минулого року повідомлялося, що сина голови Служби безпеки України Василя Грицака Олега призначили начальником відділу прокуратури Київської області, який контролює діяльність СБУ.