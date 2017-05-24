ГПУ повідомила про підозру бізнесменові Грановському

Грановського підозрюють у фіктивному підприємництві та ухиленні від податків.

Генпрокуратура оголосила про підозру Олександру Грановському e.kryzhanivsky / Depositphotos

Співробітники Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури оголосили про підозру бізнесменові Олександру Грановському. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків, а також фіктивному підприємництві.

Про підозру повідомили в рамках досудового розслідування злочинів, скоєних посадовими особами дистриб'ютора тютюнової продукції "Тедис Україна". Прес-служба ГПУ повідомляє, що Грановський, за попередньою змовою зі службовими особами "Тедіс Україна", "створив злочинну схему ухилення від сплати податків, від якої підконтрольні мільйонерові підприємства були вигодонабувачами".

Нагадаємо, 26 квітня прокурор Юрій Луценко повідомив, що компанія, а у її керівництва були проведені обшуки. За словами генпрокурора, ГПУ отримала документи про початок процесу зміни бенефіціарів компанії "Тедіс" - громадян РФ.

11 травня Печерський районний суд Києва зняв арешт з рахунків оптового дистриб'ютора сигарет "Тедіс Україна". Згідно з постановою, у квітні поточного року суд заарештував грошові кошти "Тедіса" на рахунках "Приватбанку" і "Райффайзен Банку Аваль", після чого компанія звернулася до суду з клопотанням про скасування відповідного рішення.