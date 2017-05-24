Топ Новини
<
>

ГПУ повідомила про підозру бізнесменові Грановському

24 травня в 12:44

Грановського підозрюють у фіктивному підприємництві та ухиленні від податків.

ГПУ1_3
Генпрокуратура оголосила про підозру Олександру Грановському
e.kryzhanivsky / Depositphotos
Співробітники Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури оголосили про підозру бізнесменові Олександру Грановському. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків, а також фіктивному підприємництві.

Про підозру повідомили в рамках досудового розслідування злочинів, скоєних посадовими особами дистриб'ютора тютюнової продукції "Тедис Україна". Прес-служба ГПУ повідомляє, що Грановський, за попередньою змовою зі службовими особами "Тедіс Україна", "створив злочинну схему ухилення від сплати податків, від якої підконтрольні мільйонерові підприємства були вигодонабувачами".

Читайте також: Другий транш 300-мільйонного штрафу "Тедіс Україна" зараховано до держбюджету - ГПУ
Нагадаємо, 26 квітня прокурор Юрій Луценко повідомив, що компанія "Тедіс Україна" сплатила 300 мільйонів гривень штрафу, а у її керівництва були проведені обшуки. За словами генпрокурора, ГПУ отримала документи про початок процесу зміни бенефіціарів компанії "Тедіс" - громадян РФ.

11 травня Печерський районний суд Києва зняв арешт з рахунків оптового дистриб'ютора сигарет "Тедіс Україна". Згідно з постановою, у квітні поточного року суд заарештував грошові кошти "Тедіса" на рахунках "Приватбанку" і "Райффайзен Банку Аваль", після чого компанія звернулася до суду з клопотанням про скасування відповідного рішення.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Читайте також
Теги Україна ГПУ розслідування
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.30
EUR 29.50
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...