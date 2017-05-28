Горбатюк заявив про втручання Матіоса в розслідування злочинів проти Майдану

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Матіос дорікнув Горбатюку в неефективності, а Горбатюк подав Луценка більше 20 рапортів на військового прокурора.

Горбатюк і Матіос обмінялися взаємними звинуваченнями Сайт Генеральной прокуратуры

Начальник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратуризасумнівався в зацікавленості заступника глави ГПУ – головного військового прокурора Анатолія Матіоса в розслідуванні злочинів проти учасників Революції Гідності.

За словами Горбатюка, Матіос неодноразово втручався в діяльність Департаменту та перешкоджав розслідуванню.

"Матіос, напевно, хотів би, щоб у розслідуванні злочинів проти Євромайдану був провал. Слідство постійно стикається з перешкодами у розслідуванні цих справ. На жаль, ці перешкоди походять у тому числі, від керівництва Генеральної прокуратури, зокрема, й від Матіоса", – заявив прокурор в ефірі телеканалу "112. Україна" в неділю, 28 травня.

Горбатюк також повідомив, що подав понад 20 рапортів генпрокурору про неправомірні дії Матіоса, але реакції на них не дочекався.

Таким чином, він відреагував на критику Матіоса про його адресу. Раніше головний військовий прокурор назвав дії підлеглих Горбатюка неефективними, заявив про провал розслідувань у справах Євромайдану, а також згадав про передачу розслідування економічних злочинів Януковича від Департаменту спецрозслідувань до новоутвореного структурного підрозділу ГПУ.

"Фактично Матіос звинуватив генпрокурора у брехні. Тому що в середу генпрокурор у Верховній Раді повідомляє, що в розслідуванні справ Майдану є досить вагомі результати, а вже в суботу Маотис заявляє, що, виявляється, провал. Думаю, Матіос каже неправду", – підкреслив Горбатюк.

Він також прокоментував ситуацію з розслідуванням економічних престплений Януковича і його оточення.

"Була нарада, на якому ніякого обговорення економічних справ не відбувалося, було складено протокол. Після цього протокол потрапляє до Матіоса, до нього вносяться завідомо неправдиві дані про те, що слідство неефективне, і справи забираються. Це один випадок. Наступний. Розслідування вбивств 19 лютого 2014 року в Хмельницькому. Протягом 2,5 років військова прокуратура розслідувала, тому що підозрювалися співробітники СБУ. Одночасно за результатами розслідування прийшли до висновків, що "майданівці" самі себе перестріляли. У зв'язку з цим наш Департамент змушений забрати це провадження і почати з нуля розслідування через 2,5 року, і витрачати на це час ті ж самі штати, давати додаткових слідчих, яких у нас і так недостатньо", – додав Горбатюк.

Він також висловив припущення, що критикою Матіос намагається прикрити відсутність результатів у розслідуванні резонансних злочинів, які знаходяться в безпосередній підслідності військової прокуратури.

Начальник Департаменту спецрозслідувань також повідомив, що всього на сьогоднішній день у справах про злочини проти Єввромайдану повідомлено про підозру понад 350 особам, стосовно 230 направлено до суду обвинувальні акти, і є вже більше 35 вироків.

Раніше начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявив, що за злочини проти Майдану в Україні за три роки реальний термін позбавлення волі отримала лише одна особа - так званий "тітушка", який засуджений до 4 років колонії.

Детальніше про ситуацію з розслідуванням злочинів проти Євромайдану читайте у статті Євгенії Закревської "Зворотна сторона очевидності", а такожі в інтерв'ю з головою Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".