Головний психіатр Міноборони України попався на хабарі

Психіатра допомагав командир роти, який отримав хабар поменше.

Двоє військових попалися на хабарі за довідку spotty / Depositphotos

У Києві співробітники прокуратури і СБУ затримали головного психіатра Міністерства оборони України, який попався на гарячому при отриманні хабара. Хабар у розмірі 52 тис. гривень медик брав за довідку про непридатність до військової служби, повідомив у Facebook прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

Разом з психіатром у званні підполковника затримали і його спільника, майора, командира роти. Він попався при отриманні своєї частини хабара у розмірі 10 тис. гривень.

"52 тис. гривень за довідку про неможливість проходження військової служби! Саме стільки, як з'ясувалося, зажадав від одного з військовослужбовців начальник клініки психіатрії Головного військово-медичного госпіталю Міноборони України і одночасно головний психіатр Міністерства оборони України, якого вчора "на гарячому" затримали слідчі прокуратури Києва спільно з СБУ", - написала прес-секретар столичної прокуратури.

Наразі обидва затриманих перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, прокуратура буде наполягати на їх арешт з можливістю виходу під заставу. Підполковнику можуть призначити заставу в розмірі 1 млн гривень, майору – 120 тис. гривень.

Раніше повідомлялося, що на хабарі попався директор Інституту психології імені Костюка Національної Академії педагогічних наук України, який отримав гроші за сприяння у працевлаштуванні в лабораторію інституту.