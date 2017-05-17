Головний психіатр Міноборони України попався на хабарі

Психіатра допомагав командир роти, який отримав хабар поменше.
Разом з психіатром у званні підполковника затримали і його спільника, майора, командира роти. Він попався при отриманні своєї частини хабара у розмірі 10 тис. гривень.
"52 тис. гривень за довідку про неможливість проходження військової служби! Саме стільки, як з'ясувалося, зажадав від одного з військовослужбовців начальник клініки психіатрії Головного військово-медичного госпіталю Міноборони України і одночасно головний психіатр Міністерства оборони України, якого вчора "на гарячому" затримали слідчі прокуратури Києва спільно з СБУ", - написала прес-секретар столичної прокуратури.
Наразі обидва затриманих перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, прокуратура буде наполягати на їх арешт з можливістю виходу під заставу. Підполковнику можуть призначити заставу в розмірі 1 млн гривень, майору – 120 тис. гривень.
Раніше повідомлялося, що на хабарі попався директор Інституту психології імені Костюка Національної Академії педагогічних наук України, який отримав гроші за сприяння у працевлаштуванні в лабораторію інституту.DT.UA