Голова ВСУ вважає нинішню ситуацію з судовою системою найважчою з часів незалежності України

На суддів тиснуть державні органи та громадські активісти, а термін повноважень 40% з них сплив.

Голова ВСУ розповів про проблеми судової системи України Рада суддів України

В Україні майже на половині суддівських посад існують проблеми зі здійсненням правосуддя, оскільки термін повноважень 40% суддів сплив, повідомив головаЯрослав Романюк.

"На сьогодні на 40% суддівських посад правосуддя не здійснюється, оскільки вони є вакантними. Бо судді, які обіймають ці посади, не мають права здійснювати правосуддя, оскільки сплив строк їхніх повноважень", - розповів Романюк під час першого загальнонаціонального форуму "Незалежні суди та вільні ЗМІ: синергія заради майбутнього".

На думку голови ВСУ, судова система України опинилась у найважчому, з часів незалежності, положенні, пише "Укрінформ".

"На сьогодні судова система опинилася перед новими викликами, новими проявами тиску, впливу на суд, які дозволяють собі як органи державної влади, так і представники громадянського суспільства", - резюмував він.

Нагадаємо, 30 вересня 2016 року набули чинності зміни до Конституції України в частині правосуддя та Закону "Про судоустрій і статус суддів", у зв'язку з чим в країні стартувала судова реформа. Верховний суд став найвищою судовою інстанцією України, його склад повинен бути сформований з суддів, обраних за підсумками відкритого конкурсу.

26 грудня стало відомо про те, що до участі у конкурсі на зайняття посад суддів оновленого Верховного суду допущені 653 кандидата. Конкурс оголошено на 120 вакантних посад, по 30 чоловік у кожен касаційний суд.

Детальніше про судову реформу в Україні читайте в матеріалі Михайла Жернакова"Верховний суд президента" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".