Голова Одеської ОДА Степанов: "Дорогу на Вилкове відкриємо до кінця травня"

Останні ремонтні роботи на окремих ділянках дороги Спаське – Вилкове виконувалися ще в 2010 році.

Голова Одеської ОДА Максим Степанов проінспектував стан ремонту автодороги державного значення Т-16-28 Спаське - Вилкове та автодороги міжнародного значення М-15 Одеса-Рені, повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

Автомобільна дорога Спаське – Вилкове (протяжність - 44,7 км) була побудована ще в 1940-1950 роках і є туристичним маршрутом, що забезпечує зв'язок міста Вилкове з основною транспортною магістраллю півдня Одещини - автомобільною дорогою М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест).

Останні ремонтні роботи на окремих ділянках виконувалися ще в 2010 році. Однак загальний стан дороги протягом багатьох років залишалося незадовільним.

На сьогоднішній день на дорозі Спаське – Вилкове вже виконаний значний обсяг робіт, відновлено основу дорожнього покриття, влаштовано вирівнюючі та верхні шари покриття, упорядковано узбіччя.

За словами голови Одеської ОДА Максима Степанова, дорога Спаське - Вилкове буде відкрита в кінці травня 2017 року.

"На жаль, багато років вона була скоріше напрямком, а не дорогою. Нею ніхто не займався. Звичайно, в першу чергу, ми ставимо перед собою завдання забезпечити комфорт для місцевих жителів. Але Вилкове – це ще і "Українська Венеція" та туристична перлина Придунав'я. Отримавши якісні шляхи сполучення, і Вилкове, і весь Дунайський біосферний заповідник стануть більш доступними для туристів. Зараз ремонтні роботи вже на завершальному етапі. Дорогу буде відкрито наприкінці травня цього року", - зазначив Степанов.

Голова Одеської ОДА розповів, що ремонт доріг Спаське-Вилково та Одеса-Рені був одним з першочергових завдань, які перед ним поставив Президент України Петро Порошенко.

Жителі міста Вилкове під час спілкування з головою ОДА та журналістами розповіли, що за останні 10 років на цій дорозі тільки іноді проводився ямковий ремонт, її стан з кожним роком все погіршувався. Зокрема, за словами мешканки міста Вилкове Марини Крюкової, раніше дорога від Спаського до Вилкового займала 2 години, а зараз, після ремонту - близько 40 хвилин на приватному транспорті.

15 травня Степанов також перевірив стан ремонту стратегічно важливої для регіону дороги Одеса-Рені ( загальна протяжність - 289,4 км, 56,2 км відремонтовано у 2016 році, 138,968 км заплановано відремонтувати у 2017 році, знаходиться у аварійному стані, потребує ремонту вже більше 30 років). Ця дорога є основною транспортною магістраллю півдня Одеської області (проходить по території 9-ти районів), забезпечує зв'язок з портами України, по ній здійснюється постійний рух великовагового транзитного транспорту, що прямує до міжнародного пункту пропуску Джурджулешти. Ремонтні роботи планується завершити до кінця 2017 року.

Як повідомлялося, 22 березня голова Одеської ОДА Максим Степанов презентував свій стратегічний план дій "Розумний регіон", одним з головних пріоритетів якого є будівництво та ремонт у 2017 році стратегічно важливих для Одеської області доріг, зокрема, трас Одеса-Рені, Спаське-Вилково, Кодима-Балта та ін.