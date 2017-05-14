Голова Нацполіції Донеччини опублікував фотографії наслідків обстрілу Авдіївки

Діти загиблих при обстрілі залишилися сиротами.
Внаслідок обстрілу і попадання артилерійського снаряда в житловий будинок, загинуло четверо дорослих, ще один чоловік був госпіталізований у важкому стані, осиротіли малолітні діти.
"Авдіївка 13.05.17. Батьки загинули, діти залишилися сиротами. Вірю, настане час, коли реалізатор курятини закінчить своє життя в сортирі. І цей час для нього настане", - написав В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.
Нагадаємо, напередодні ввечері, о 19:30, бойовики відкрили вогонь по житлових кварталах Авдіївки. В районі вулиці Сопронова артилерійський снаряд влучив у приватний житловий будинок, загинули та травмувалися мирні мешканці.
У зв'язку із загибеллю людей в Авдіївці президент України Петро Порошенко скасував відвідування фіналу конкурсу "Євробачення-2017" у Києві.DT.UA