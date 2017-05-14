Топ Новини
<
>

Голова Нацполіції Донеччини опублікував фотографії наслідків обстрілу Авдіївки

14 травня в 11:39

Діти загиблих при обстрілі залишилися сиротами.

< >
Авдеевка_7 < >
Терористи в Донбасі знову обстріляли мирних жителів Фото facebook / Прес-центр штабу АТО

Авдеевка_7
Терористи в Донбасі знову обстріляли мирних жителів
facebook / Прес-центр штабу АТО
Голова Національної поліції України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін опублікував фотографії наслідків обстрілу бойовиками житлових кварталів Авдіївки.

Внаслідок обстрілу і попадання артилерійського снаряда в житловий будинок, загинуло четверо дорослих, ще один чоловік був госпіталізований у важкому стані, осиротіли малолітні діти.

"Авдіївка 13.05.17. Батьки загинули, діти залишилися сиротами. Вірю, настане час, коли реалізатор курятини закінчить своє життя в сортирі. І цей час для нього настане", - написав В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

Читайте також: Авдіївку переключили на нову лінію електропостачання

Нагадаємо, напередодні ввечері, о 19:30, бойовики відкрили вогонь по житлових кварталах Авдіївки. В районі вулиці Сопронова артилерійський снаряд влучив у приватний житловий будинок, загинули та травмувалися мирні мешканці.

У зв'язку із загибеллю людей в Авдіївці президент України Петро Порошенко скасував відвідування фіналу конкурсу "Євробачення-2017" у Києві.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Авдіївка обстріл загинув діти снаряд будинок бойовики сирота Україна
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ