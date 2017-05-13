Голова Кілійської райдержадміністрації затриманий за хабар – Аваков

Великий місцевий чиновник затриманий за хабар

Поліція в Одеській області затримала за хабар голову Кілійської РДА Віктора Грекова, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Чиновник на чолі групи осіб вимагав гроші за виділення прав на земельні ділянки уздовж Дунаю.



"Увечері співробітники Департаменту захисту економіки Нацполіціі спільно з Прокуратурою - затримали на гарячому зловмисників по 208 ст. - при передачі голові і главспецу - чергового пакета-винагороди з хабарем 2300 дол. за 2 га землі. Проводяться обшуки. Готуємо матеріали до суду. За організацію системного "бізнесу" з продажу державної землі затриманим світить до 10-ти років в'язниці ", - повідомив міністр