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Голова Кілійської райдержадміністрації затриманий за хабар – Аваков

13 травня в 00:28
Чиновнику загрожує до 10 років в'язниці.
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Великий місцевий чиновник затриманий за хабар
Поліція в Одеській області затримала за хабар голову Кілійської РДА Віктора Грекова, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. 

Чиновник на чолі групи осіб вимагав гроші за виділення прав на земельні ділянки уздовж Дунаю.
 
"Увечері співробітники Департаменту захисту економіки Нацполіціі спільно з Прокуратурою - затримали на гарячому зловмисників по 208 ст. - при передачі голові і главспецу - чергового пакета-винагороди з хабарем 2300 дол. за 2 га землі. Проводяться обшуки. Готуємо матеріали до суду. За організацію системного "бізнесу" з продажу державної землі затриманим світить до 10-ти років в'язниці ", - повідомив міністр

 
 

Як повідомлялося, колишніх київських чиновників судитимуть за розтрату 870 тисяч, виділених на дітей сиріт.

 
За матеріалами: DT.UA
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