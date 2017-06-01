Глава СБУ запропонував пускати жителів Росії в Україну за біометричними паспортами

Українці в принципі схвалюють введення візового режиму з Росією. Необхідна політична воля.

Грицак запропонував пускати росіян в Україну за біометричними паспортами

Громадяни Російської Федерації повинні допускатися в Україну без віз тільки за біометричними паспортами, вважає глава СБУ Василь Грицак.

"У нас є можливість з 11 червня фактично відвідувати Європу за біометричними паспортами. Чому не зробити таким чином, щоб громадяни, як мінімум, Російської Федерації могли в'їжджати сюди тільки за аналогічним документам. Така міра на даному етапі могла б бути прийнята", - сказав він журналістам в Києві.

Разом з тим, глава СБУ зазначив, що в цьому немає провини громадян Росії. За його словами, винні політичні керівники, ідеологи "московської машини", які посварили український і російський народи.

За даними опитування КМІС, у вересні 2016 року майже половина українців (49%) вважали, що з Росією повинні бути відносини з закритими кордонами, візами, митницями.

У жовтні 2016 року президент України Петро Порошенко заявив, що питання введення візового режиму з Росією лежить в компетенції Верховної Ради.