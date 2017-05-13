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"Гетьман Сагайдачний" відправлений на ремонт

13 травня в 21:26
Вартість ремонту становить 14,5 млн гривень.
 
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"Гетьман Сагайдачний" поставили на ремонт
Сегодня.ua
Флагман українського флоту "Гетьман Сагайдачний" став у плавучий док Чорноморського судноремонтного заводу, повідомляє 5 канал. 

Флагману почистять нижню частину, оглянуть конструкції і корабельне обладнання. На ці цілі з бюджету виділили 14,5 млн гривень. У Чорноморську корабель ремонтують вперше.
 
"З основних робіт, які зараз проводяться, - заміна бортовий арматури, здійснення чистки та фарбування корпусу корабля !, - повідомив старший помічник командира фрегата Олексій Корецький. 

 
 
Раніше повідомлялося, що "Ленінська кузня" 24 січня уклала угоду з "Іллічівським судоремонтним заводом" про те, що президентська фірма буде ремонтувати військові кораблі на виробничих потужностях підприємства в Чорноморську за 10% від вартості тендеру. В цілому на ремонт і модернізацію фрегата "Гетьман Сагайдачний" за програмою "Розвиток озброєння та військової техніки Збройних сил" на 2017 рік передбачено 91 млн грн.
 
За матеріалами: 5 канал
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