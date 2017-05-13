"Гетьман Сагайдачний" відправлений на ремонт

"Гетьман Сагайдачний" поставили на ремонт Сегодня.ua

Флагман українського флоту "" став у плавучий док Чорноморського судноремонтного заводу, повідомляє 5 канал.

Флагману почистять нижню частину, оглянуть конструкції і корабельне обладнання. На ці цілі з бюджету виділили 14,5 млн гривень. У Чорноморську корабель ремонтують вперше.



"З основних робіт, які зараз проводяться, - заміна бортовий арматури, здійснення чистки та фарбування корпусу корабля !, - повідомив старший помічник командира фрегата Олексій Корецький.