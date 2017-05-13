"Гетьман Сагайдачний" відправлений на ремонт

Раніше повідомлялося, що "Ленінська кузня" 24 січня уклала угоду з "Іллічівським судоремонтним заводом" про те, що президентська фірма буде ремонтувати військові кораблі на виробничих потужностях підприємства в Чорноморську за 10% від вартостітендеру. В цілому на ремонт і модернізацію фрегата "Гетьман Сагайдачний" за програмою "Розвиток озброєння та військової техніки Збройних сил" на 2017 рік передбачено 91 млн грн.
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