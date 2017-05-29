Геращенко запропонувала ОБСЄ створити хаби біля пунктів пропуску в Донбасі

На думку політика, задля безпеки цивільного населення вони повинні працювати цілодобово, без вихідних.

Геращенко закликає ОБСЄ створити спеціальні хаби в Донбасі OSCE

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко під час зустрічі зу Верховній Раді запропонувала створити в Донбасі хаби Спеціальної моніторингової місії (СММ).

Вона також подякувала спостерігачам Місії за роботу на Сході України.

"Ми дякуємо вам за вашу роботу, дуже цінуємо ту підтримку, яку СММ ОБСЄ робить в процесі встановлення миру на окупованій території. Щодо обстрілів КПВВ, наша позиція наступна: біля КПВВ мають працювати спеціальні хаби СММ ОБСЄ, працювати 24 години на добу і сім днів на тиждень. Адже це безпека цивільного населення", – цитує Геращенко прес-служба БПП.

Однак, на думку політика, в українського суспільства є низка запитань до співробітників Місії.

"В українському суспільстві є великі запитання відносно того, чому сьогодні, за три роки війни, місія СММ ОБСЄ лише кілька разів була біля кордону, чому не допускається до всієї окупованої території і, наприклад, закритим для них залишається Дебальцеве. Чому в звітах СММ ОБСЄ не вказується, коли саме їх запрошували і хто саме їх не допустив", - запитала вона у делегатів постійних країн-членів організації.

Нагадаємо, 19 травня бойовики терористичної організації "ДНР" припинили пропуск людей на своєму блок-посту біля селища Харчовик Донецької області, у зв'язку з чим КПВВ "Гнутове" зупинив роботу.

Раніше бойовики обстріляли житлові райони на маріупольському напрямку. Пошкоджені будинки, згоріли автомобілі, жертв серед населення немає.