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Геращенко виступила за прийняття асамблеєю ОБСЄ резолюції у зв'язку із загибеллю спостерігача в Донбасі

29 травня в 12:49

Уряди країн-учасниць ОБСЄ повинні жорстко та публічно реагувати на подібні факти, підкреслила перший віце-спікер Ради.

ОБСЕ_Хуг
Уряди країн-учасниць ОБСЄ не повинні закривати очі на агресію проти спостерігачів СММ
Deutsche Welle (Русская редакция)
Загибель в Донбасі спостерігача ОБСЄ та епізоди сексуальних домагань до представників моніторингової місії повинні стати приводом для ухвалення резолюції на засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ, заявляє перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

"У Мінській групі ми будемо "дотискати" представників ОРДО і ОРЛО провести всебічне розслідування фактів загибелі та фактів сексуального домагання: щоб були встановлені прізвища, щоб винні були покарані. Ми вважаємо, що цей випадок має стати спеціальним фактом для прийняття резолюції Парламентської асамблеї ОБСЄ", - заявила Геращенко в ході зустрічі з постійними представниками країн – учасниць ОБСЄ.

За її словами, в подібних випадках немає місця політиці – "тут спільне несприйняття жорстокості і несприйняття антигуманних методів".

Геращенко наголошує, що уряди країн-учасниць ОБСЄ повинні жорстко і публічно реагувати на подібні факти, подібно до того, як відреагували уряди Німеччини, Франції та України. Вона також вказала, що Верховна Рада україни засуджує будь-які дії, що перешкоджають роботі СММ ОБСЄ.

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Нагадаємо, 23 квітня автомобіль місії ОБСЄ підірвався на міні в районі села Пришиб в окупованій частині Луганської області. В результаті вибуху загинув спостерігач-громадянин США, двоє співробітників місії – громадяни Чехії і Німеччини – отримали поранення.

15 травня українська сторона вказала на необхідність забезпечення безпеки співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в зоні АТО, а також затребувала розслідування факту сексуальних домагань бойовики терористичного угруповання "ДНР" до жінки-спостерігача на окупованій території.

За матеріалами: DT.UA
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Теги ОБСЄ геращенко спостерігачі
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