Геращенко розповів про основні версії вбивства радника екс-голови ДП "Укрспирт"

Поліція пов'язує вбивство Панкова з його професійною діяльністю.

Панкова могли вбити через роботу ТСН

У Міністерстві внутрішніх справ України озвучили основні версіїколишнього в. о. ДП "Укрспирт" Віктора Панкова, повідомив народний депутат від "Народного фронту", радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Поліція розглядатиме всі можливі версії цього вбивства, починаючи з особистісних взаємин і закінчуючи невиконанням фінансових зобов'язань. Думаю, що однією з провідних версій, що підлягають перевірці, повинна бути версія вбивства Віктора Панкова, пов'язана з роботою в державному концерні "Укрспирт"", - написав Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Радник міністра МВС нагадав про те, що раніше Панков двічі обіймав посаду голови ДП "Укрспирт"

"У свій час Віктор Панков і сам двічі обіймав посаду голови цієї непростої державної компанії, яка постійно потрапляє в скандали, пов'язані з реалізацією "лівого" спирту. Приношу свої співчуття рідним і близьким загиблого. Вірю в те, що це замовне вбивство буде розкрито, а його замовники, організатори і виконавці понесуть заслужене покарання у вигляді довічного позбавлення волі", - додав він.

Нагадаємо, вранці 30 травня невідомі пострілами в спину застрелили Панкова на вулиці Михайла Гришка в Дарницькому районі Києва.

Судмедексперт нарахував на тілі вбитого чотири вогнепальних поранення, поліцейські вилучили з місця вбивства 9-міліметрову гільзу.

Зловмисники зникли з місця події на червоному автомобілі. Правоохоронці оголосили в місті план "Перехоплення".