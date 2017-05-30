Геращенко розповів про основні версії вбивства радника екс-голови ДП "Укрспирт"

Поліція пов'язує вбивство Панкова з його професійною діяльністю.
"Поліція розглядатиме всі можливі версії цього вбивства, починаючи з особистісних взаємин і закінчуючи невиконанням фінансових зобов'язань. Думаю, що однією з провідних версій, що підлягають перевірці, повинна бути версія вбивства Віктора Панкова, пов'язана з роботою в державному концерні "Укрспирт"", - написав Геращенко на своїй сторінці в Facebook.
Радник міністра МВС нагадав про те, що раніше Панков двічі обіймав посаду голови ДП "Укрспирт"
"У свій час Віктор Панков і сам двічі обіймав посаду голови цієї непростої державної компанії, яка постійно потрапляє в скандали, пов'язані з реалізацією "лівого" спирту. Приношу свої співчуття рідним і близьким загиблого. Вірю в те, що це замовне вбивство буде розкрито, а його замовники, організатори і виконавці понесуть заслужене покарання у вигляді довічного позбавлення волі", - додав він.
Нагадаємо, вранці 30 травня невідомі пострілами в спину застрелили Панкова на вулиці Михайла Гришка в Дарницькому районі Києва.
Судмедексперт нарахував на тілі вбитого чотири вогнепальних поранення, поліцейські вилучили з місця вбивства 9-міліметрову гільзу.
Зловмисники зникли з місця події на червоному автомобілі. Правоохоронці оголосили в місті план "Перехоплення".DT.UA