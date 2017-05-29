Геращенко розповіла делегатам ОБСЄ про 400 зниклих безвісти в Донбасі

На її думку, гуманітарний блок має стати на чолі інших блоків Мінських угод.

Геращенко розповіла, скільки в ОРДЛО українських заручників та зниклих безвісти

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областейбільше 400 українців, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко під час зустрічі зу Верховній Раді.

Крім того, у заручниках в терористів знаходяться 128 українців.

"У виконанні Мінських угод український парламент стоїть на наступній позиції: має бути пріоритетність виконання блоків Мінських угод. Перший – це безпековий блок, другий – це гуманітарний блок. Доки сьогодні на окупованій території знаходиться 128 заручників, доки ми констатуємо недопуск місії Червоного Хреста до пошуку зниклих безвісти, яких у нас більше 400, український парламент ніколи не сформулює політичний блок. Ми стоїмо на такій першочерговості: безпековий, гуманітарний і потім політичний блок. Я запевняю вас, що в парламенті ми знайдемо порозуміння щодо політичного блоку, якщо буде виконуватися безпековий і гуманітарний", – цитує Геращенко прес-служба БПП.

Терористи пропонують обміняти 128 заручників на 640 бойовиків, які утримуються під вартою в Україні. Проте сотні затриманих і засуджених бойовиків "ДНР" і "ЛНР" категорично відмовляються від переміщення до ОРДЛО. Робота з верифікації списків, в якій були задіяні офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини, СБУ та ОБСЄ, тривала з 28 квітня по 12 травня.

Раніше повідомлялося, що за даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують в заручниках 110 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими безвісти.

Детальніше про ситуацію із заручниками читайте в матеріалі Валентини Самар "На світло" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".