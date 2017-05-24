Генпрокурор звинуватив депутата Вілкула в організації тітушок 9 травня у Дніпрі

На організаторів вийшли завдяки добровільній угоді співпрацювати зі слідством одного з затриманих титушек.

Стало відомо, хто організовував титушек 9 травня у Дніпрі Василь Артюшенко, DT.UA

Співголова фракції "Опозиційний блок"особисто організовував тітушок 9 травня в Дніпрі, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Тепер ми точно знаємо, хто організовував і інструктував цих тітушок. І, пане керівник "Опозиційного блоку", у мене погані новини: вони всі інструктувалися, організовувалися і фінансувалися у вашому штабі в Дніпропетровській області. Особисто паном Вілкулом та паном Колесником", - сказав Луценко під час звіту у Верховній Раді, звертаючись до Вілкула.

Луценко також нагадав, що в рамках розслідування подій у Дніпрі 9 травня в даний момент затримані не тільки тітушки, яких всього було 250.

"Ми затримали кілька десятків тих, хто нападав на бійців АТО. Встановлено, хто їх організатори, і це було встановлено завдяки добровільній угоді співпрацювати зі слідством одного з цих тітушок", - сказав генпрокурор.

Як повідомлялося, 9 травня у Дніпрі сталися зіткнення ветеранів АТО з членами одного із спортивних клубів міста, які охороняли організовану "Оппоблоком" ходу, і співробітниками поліції. В обласному управлінні Нацполіції призначили службове розслідування дій правоохоронців під час заворушень на масових заходах, а керівництво МВС замінило начальників міського та обласного управлінь поліції.