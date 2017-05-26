Генпрокурор анонсував продовження спецоперації проти екс-податківців Клименка

Міністр внутрішніх справ розповів, що шукали у підозрюваних під час обшуків.

Луценко пообіцяв знову підняти в небо вертольоти МВС України

Затримання 23-х колишніх високопоставлених посадових осіб Міністерства доходів і зборів не є завершеннямслідчих органів, заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Це не кінець операції. Вертольоти літатимуть. Можливо, навіть частіше, ніж того дня",– пообіцяв глава ГПУ в ефірі телеканалу "1+1" увечері в четвер, 25 травня.

Луценко підкреслив, що всім фігурантам кримінального провадження про "податкові майданчики" протягом найближчих місяців будуть пред'явлені звинувачення, а матеріали кримінального провадження передадуть до суду.

При цьому, генпрокурор висловив невдоволення у зв'язку з надмірно м'яким, на його думку, рішеннями суду про запобіжний захід для підозрюваних.

"Відпускати під заставу – неадекватно", – обурився Луценко.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, у свою чергу, повідомив, що правоохоронцям не вдалося затримати всіх підозрюваних.

"Одного затримали в аеропорту "Бориспіль". Інших теж не всіх дому затримали. Не всіх вдалося затримати, кого спочатку планувалося", – заявив глава МВС в ефірі "24 каналу".

За словами міністра, під час обшуків правоохоронці намагалися знайти цінності та документи. При цьому, які саме документи були вилучені під час слідчих дій, Він уточнювати не став.

Як повідомлялося, під час спецоперації 24 травня були затримані 23 колишні посадовы особи Міністерства доходів і зборів в рамках кримінального провадження за так званим податковим майданчиками Олександра Клименка. За даними слідства, дії злочинної групи Клименка завдали державі понад 96 мільярдів гривень збитків. Поліція також провела 454 обшуки в різних регіонах України.

Протягом 24-25 травня Печерський суд Києва звільнив з-під варти дев'ять затриманих під заставу або особисте зобов'язання.