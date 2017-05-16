Генпрокуратура вважає "неприйнятним" законопроект, яким незадоволені у НАБУ

Заяви про зазіхання Генпрокуратури на незалежність НАБУ у ГПУ назвали "інсинуаціями".

У ГПУ прокоментували проект закону про заборону розслідування вже закритих проваджень e.kryzhanivsky / Depositphotos

У Генеральній прокуратурі Українипро заборону розслідування вже закритих проваджень (№6220), схвалений Верховною Радою в першому читанні 13 квітня, назвали "концептуально неприйнятним".

Як повідомляє прес-служба відомства, заступник генпрокурора Анжела Стрижевська направила голові Комітету Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрію Кожем'якіну листа, у якому виклала позицію ГПУ з даного питання.

"заступник Генерального прокурора України А. Стрижевська звернулася з листом до Голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. Кожем'якіна, у якому виклала аргументи, чому запропоновані проектом обмеження щодо внесення відомостей до ЄРДР, а також розширення підстав закриття кримінального провадження у статті 284 КПК України є концептуально неприйнятними", – йдеться в повідомленні.

Сайт Генеральной прокуратуры

Сайт Генеральной прокуратуры

Сайт Генеральной прокуратуры

При цьому, заяви про зазіхання Генпрокуратури на незалежність НАБУ у ГПУ назвали "інсинуаціями".

Раніше НАБУ звернулося до депутатів Верховної Ради із закликом не приймати законопроект №6220 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу відносно внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань і підстав для закриття кримінального провадження.

Верховна Рада ухвалила проект закону №6220 в першому читанні 13 квітня. Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, зараз закриття слідчим чи прокурором провадження за відсутністю події кримінального правопорушення, навіть наявність вироку суду не виключає можливості повторного проведення слідчих дій у повному обсязі. "Як наслідок кримінальні провадження за тими ж обставинами можна відкривати необмежену кількість разів", - йдеться в документі.

Проектом пропонується частину першу статті 214 КПК України доповнити новим абзацом, який передбачає, що до ЄРДР не вносяться відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, щодо яких прийнято рішення про закриття кримінального провадження або існує вирок суду по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили.

Частину першу статті 284 КПК України пропонується доповнити новим пунктом, який передбачає, що кримінальне провадження закривається у випадку існування не скасованої постанови слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження.