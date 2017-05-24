Генпрокуратура почала розслідування щодо першого заступника директора НАБУ Углави - ЗМІ

За версією слідства, перший заступник директора НАБУ приховав при призначенні на посаду наявність громадянства Грузії.

Слідчі ГПУ "взялися" за громадянство і податкові зобов'язання Гізо Углави РБК-Україна

Співробітники Генеральної прокуратури України почали розслідування проти першого заступника директора Національного антикорупційного бюро () Гізо Углави за підозрою в приховуванні громадянства Грузії при прийомі на роботу та ухиленні від сплати податків.

Як повідомляють "Українські новини", про це йдеться в рішенні суду від 13 травня. Згідно з документом, ГПУ веде досудове розслідування у кримінальному провадженні від 24 березня 2017 року за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей у офіційні документи, їх використання та зловживання службовим становищем посадовими особами правоохоронних органів, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчий Генпрокуратури вказує, що 25 квітня 2015 року Углава був призначений на посаду першого заступника директора НАБУ указом глави відомства.

"Згідно з отриманими даними, у момент призначення на посаду першого заступника директора НАБУ, він не втратив громадянства Грузії, перебував на обліку Служби громадянства та міграції Грузії і фактично мав громадянство зазначеної держави до червня 2016 року", - йдеться в судовому рішенні у частині обґрунтування клопотання Генпрокуратури.

У ГПУ наголошують, що закон "Про державну службу" прямо позбавляє права на державну службу осіб, що мають громадянство іншої держави.

"Таким чином, Углава, при прийомі на державну службу в НАБУ, вніс у офіційні документи завідомо неправдиві відомості про відсутність у нього громадянства іншої держави, що надало йому можливість в подальшому зайняти посаду першого заступника директора НАБУ", - йдеться в документі.

Слідчі також вказують, що посадові особи бюро, які здійснювали перевірку кандидата, навмисно використовували своє службове становище всупереч інтересам служби та завдали істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави.

Крім цього, ГПУ розслідує можливе ухилення Углави від сплати податків. За версією слідства, в 2016 році він реалізував свої корпоративні права в грузинському ТОВ "Транспортир" (LLC Transportir), за що отримав прибуток у розмірі 3 380 705 гривень, проте не сплатив до державного бюджету України грошові кошти в сумі 608 526,9 гривень (18%), порушивши вимоги Податкового кодексу.

Суд задовольнив клопотання ГПУ, надавши слідству доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні компетентних органів Грузії. Зокрема – до документів про втрату Углавой грузинського громадянства, а також до документів, що містять всю інформацію про компанії "Транспортир" (LLC Transportir).

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Раніше Генеральна прокуратура оприлюднила інформацію про затримання на Сумщині заступника начальника відділу оперативно-технічного управління НАБУ. За інформацією DT.UA затриманий разом зі спільником вимагав у власниці торгової марки 300 тис. доларів за закриття провадження про ухилення від сплати податків на суму 4 млн грн, зареєстрованого в Державній фіскальній службою.

У НАБУ стверджують, що даний співробітник - Александр Самковий, звільнився з Бюро ще в лютому. За даними ряду ЗМІ, до приходу в НАБУ Самковий тривалий час працював в СБУ.