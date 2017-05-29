ФСБ затримувало водія Вороненкова напередодні вбивства екс-депутата Держдуми - Максакова

Затриманого з Білорусі доставили в Росію, де допитували протягом 12 годин.

Водій Вороненкова побував в руках у ФСБ напередодні вбивства екс-депутата Держдуми Новая Газета

Вдова екс-депутата російського парламенту Дениса Вороненкова розповіла про те, що передспівробітники ФСБ Росії викрали його водія. За словами Марії Максакової в інтерв'ю телеканалу ZIK , інцидент із викраденням стався в Білорусі.

"Їде наш водій напередодні, перетинає кордон Білорусі. На блокпосту Гомеля зупиняють водія і туди викликають начебто прикордонників. А насправді приїжджає два автобуси з ФСБ-шниками, нашого водія викрадають", - розповіла Максакова.

Згодом водія Вороненкова конвоювали до Брянської області Російської Федерації.

"Вони викрали людину з території Білорусі, конвоювали її до Брянської області, там вони тримали його протягом 12 годин, позбавили зв'язку, не годували, не давали спати, ставили безліч запитань. Коли в результаті Влад (водій Воронекова – ред.) все-таки перетнув кордон України і приїхав того самого ранку до Києва, у Дениса відбулося якесь полегшення. Замість того, щоб подумати, для чого все це було", - наголосила вдова колишнього депутата.

Вона також вважає, що білоруські правоохоронці мають ретельно розслідувати факт викрадення водія російськими спецслужбами.

"Це що таке було? Після цього мені говоритимуть, що російські спецслужби, ФСБ , непричетні до того, що сталося? Вони були настільки залучені, настільки всередині всього... Як вони це зробили, чи вони це зробили, - не можу сказати, але це точно входило до кола бажань", - підкреслила Марія Максакова.

Вдова вбитого Вороненкова наголосила на тому, що має всі дані людей, які викрадали водія її чоловіка, і готова надати їх правоохоронним органам.

Нагадаємо, 23 березня в Києві застрелили екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова, який отримав українське громадянство. Кілер відкрив по ньому вогонь біля готелю "Прем'єр Палас" у центрі столиці, куди Вороненков йшов на зустріч з ще одним колишнім депутатом Держдуми РФ Іллею Пономарьовим.

Під час нападу між кілером і охоронцем Вороненкова зав'язалася перестрілка, за підсумками якої вони обидва отримали поранення. Від отриманих поранень кілер помер у лікарні. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що вбивство Вороненкова скоїв громадянин України Павло Паршов - агент російських спецслужб, впроваджений у силові структури України.