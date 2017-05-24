ФСБ проведе навчання в окупованому Криму

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії проведе навчання з запобігання терактів і диверсій в окупованому Криму і на морі.



У тактико-спеціальному навчанні будуть задіяні близько 2 тисяч військовослужбовців і сучасні зразки техніки. Зокрема, буде перевірено стан бойової готовності підрозділів Центру спеціального призначення ФСБ до припинення терористичних актів та ліквідації диверсійних груп умовного противника на території півострова і в морській акваторії.