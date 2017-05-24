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ФСБ проведе навчання в окупованому Криму

24 травня в 02:16

В них будуть задіяні 2 тис. військовослужбовців.

фсб
Співробітники ФСБ будуть вчитися в Криму
 

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії проведе навчання з запобігання терактів і диверсій в окупованому Криму і на морі.
 
У тактико-спеціальному навчанні будуть задіяні близько 2 тисяч військовослужбовців і сучасні зразки техніки. Зокрема, буде перевірено стан бойової готовності підрозділів Центру спеціального призначення ФСБ до припинення терористичних актів та ліквідації диверсійних груп умовного противника на території півострова і в морській акваторії.

 
4 квітня в окупованому Криму відбулися навчання фронтової авіації РФ. Протягом чотирьох днів російські штурмовики і бомбардувальники здійснять понад 120 вильотів.
За матеріалами: ТАСС
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