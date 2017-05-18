Фракція БПП відмовилася розглядати проект про особливий статус УПЦ Московського патріархату

Законопроекти про вихід громад з підпорядкування Московському патріархату та про особливий статус цієї структури є в порядку денному. Але, швидше за все, поки прийняті не будуть.

Президентська фракція заблокувала особливий статус для УПЦ Московського патріархату Сайт президента України

Верховна Рада сьогодні не розглядатиме законопроекти, що стосуються, повідомив народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко" Олексій Гончаренко.

"Фракція прийняла рішення, що ці законопроекти не готові для розгляду в залі. Тому сьогодні в залі вони розглядатися не будуть", - сказав Гончаренко агентству "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що на порядку денному Ради на четвер, 18 травня, стоять два законопроекти, які безпосередньо стосуються діяльності УПЦ Московського патріархату. Зокрема, проект №4128 "Про свободу совісті та релігійні організації" передбачає про можливість змінювати підлеглість релігійної громади якогомусь центру.

Законопроект №4511 стосується надання особливого статусу релігійним організаціям, керівні центри яких знаходяться в державі, визнаної парламентом агресором (Росії).