Топ Новини
<
>

Фракція БПП відмовилася розглядати проект про особливий статус УПЦ Московського патріархату

18 травня в 11:35

Законопроекти про вихід громад з підпорядкування Московському патріархату та про особливий статус цієї структури є в порядку денному. Але, швидше за все, поки прийняті не будуть.

Порошенко в церкви
Президентська фракція заблокувала особливий статус для УПЦ Московського патріархату
Сайт президента України
Верховна Рада сьогодні не розглядатиме законопроекти, що стосуються діяльності релігійних організацій, повідомив народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко" Олексій Гончаренко.

"Фракція прийняла рішення, що ці законопроекти не готові для розгляду в залі. Тому сьогодні в залі вони розглядатися не будуть", - сказав Гончаренко агентству "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що на порядку денному Ради на четвер, 18 травня, стоять два законопроекти, які безпосередньо стосуються діяльності УПЦ Московського патріархату. Зокрема, проект №4128 "Про свободу совісті та релігійні організації" передбачає про можливість змінювати підлеглість релігійної громади якогомусь центру.

Законопроект №4511 стосується надання особливого статусу релігійним організаціям, керівні центри яких знаходяться в державі, визнаної парламентом агресором (Росії).

 

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
Читайте також
Теги релігія законопроекти Патріарх
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.42
EUR 29.37
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...