Фракція БПП відмовилася розглядати проект про особливий статус УПЦ Московського патріархату

Законопроекти про вихід громад з підпорядкування Московському патріархату та про особливий статус цієї структури є в порядку денному. Але, швидше за все, поки прийняті не будуть.
"Фракція прийняла рішення, що ці законопроекти не готові для розгляду в залі. Тому сьогодні в залі вони розглядатися не будуть", - сказав Гончаренко агентству "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, що на порядку денному Ради на четвер, 18 травня, стоять два законопроекти, які безпосередньо стосуються діяльності УПЦ Московського патріархату. Зокрема, проект №4128 "Про свободу совісті та релігійні організації" передбачає про можливість змінювати підлеглість релігійної громади якогомусь центру.
Законопроект №4511 стосується надання особливого статусу релігійним організаціям, керівні центри яких знаходяться в державі, визнаної парламентом агресором (Росії).
Інтерфакс-Україна , DT.UA ,