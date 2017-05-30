Фонд "Демократичні ініціативи" оприлюднив оцінки експертів щодо блокади ОРДЛО

Абсолютна більшість опитаних експертів не підтримували неурядову акцію "блокади", однак через низку причин – більшість підтримала рішення про "блокаду" на офіційному рівні.

Українські експерти змінили думку про блокаду ОРДЛО після рішення президента Штаб блокады торговли с оккупантами

Із 36 експертів, опитаних фондом "Демократичні ініціативи", 22 висловилися проти громадської акції блокади окупованих районів Донецької і Луганської областей.

У той же час серед тих самих експертів 20 підтримали рішення РНБО від 15 березня про офіційну блокаду ОРДЛО.

Серед основних причин підтримки "блокади" – небажання підтримувати фінансово бойовиків та ватажків "ДНР" і "ЛНР"; можливість економічного тиску на Росію та необхідність дотримання національних інтересів у відносинах з ОРДЛО.

Основна причина, через яку частина експертів не підтримує "блокаду", – ускладнення подальшої реінтеграції цих територій внаслідок остаточного розриву зв'язків з Україною, та заміщення їх на зв'язки з Росією.

Демократические инициативы

Найбільш популярним варіантом відносин з ОРДЛО серед опитаних експертів є збереження економічної блокади з підтримкою гуманітарних стосунків.

Опитані експерти переважно вважають, що неурядова акція блокади стала лише приводом, але не реальною причиною зміни політики Росії, зокрема щодо визнання документів "ДНР-ЛНР", та "націоналізації" підприємств.

Опитування експертів проведено Фондом "Демократичні ініціативи з 5 по 15 травня 2017 року за фінансової підтримки Міжнародного Фонду "Відродження" Всього опитано 36 експертів.

Детальніше про обставини прийняття рішення про офіційну торгову блокаду ОРДЛО читайте у статті Сергія Рахманіна "оГРАБЛІний президент" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".