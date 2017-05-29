Фігурантів перестрілки в Мукачевому з "Правого сектору" випустили на поруки

Учасників "мукачівської перестрілки" звільнили у залі суду.

Фігурантів "мукачівського" справи випустили на поруки

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області випустив на поруки активістів правого сектору, яких судять за участь в перестрілці у місті Мукачево в 2015 році.

Як повідомляється на сайті "Правого сектору", суд випустив фігурантів справи на поруки мера міста Сколе (Львівська область) Володимира Москаля та народного депутата Михайла Головка.

Журналіста Алла Хаятова повідомила, що учасників перестрілки звільнили у залі суду.

нагадаємо, 11 липня у Мукачеві сталася перестрілка. В результаті постраждали 14 осіб: шість співробітників міліції, троє цивільних осіб та п'ятеро представників "Правого сектора". За інформацією ЗМІ, озброєні люди, що представилися "Правим сектором", зайняли територію комплексу "Антарес". Їм чинили опір люди з оточення народного депутата з парламентської групи "Воля народу", екс-нардепа від Партії регіонів Михайла Ланьо.

Спікер "Правого сектора" Артем Скоропадський заявив, що бійці "Правого сектору" відкрили вогонь тільки у відповідь, як самозахист, а першими почала стріляти міліція, хоча у МВС спростовують це і звинувачують саме "Правий сектор" у відкритті вогню на ураження.

У червні минулого року Генпрокуратура завершила досудове розслідування перестрілки у місті Мукачеве, до якої причетні члени "Правого сектору". За підсумками слідства, прокуратура кваліфікувала інцидент як терористичний акт і направила до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох членів добровольчого корпусу формування.