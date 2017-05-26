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Фейгін назвав імовірну причину арешту Сущенка

26 травня в 23:05

Російські спецслужби "вели" українського журналіста.

Марк Фейгін
Фейгін допускає обмін Сущенка на взятих в полон в Донбасі росіян
batkivshchyna.com.ua
Російська влада збираэться використати українського журналіста Романа Сущенка, заарештованого за звинуваченням у шпигунстві, для обміну на людину, затриману в Україні, й у визволенні якої зацікавлений Кремль. Таку версію висунув адвокат Марк Фейгін в інтерв'ю виданню "Факти та коментарі", опублікованому в п'ятницю, 26 травня.

"Сущенко розроблявся і був арештований для обміну на кого-то, хто зараз сидить у київській в'язниці (ми знаємо, що на Донбасі були захоплені в полон кадрові розвідники РФ), а може, і не тільки в Україні.... Коли Романа обміняють..., тоді і стане зрозуміло, навіщо вся ця "шпигунська" справа затівалася", – заявив Фейгін.

Ймовірність такого розвитку подій адвокат оцінив у 50%, відзначивши наявність у нього досвіду участі в організації успішного обміну.

"Про те, що можливий розмін, свідчить той факт, що українці залучили до справи саме мене, а не іншого адвоката. Я – особливий адвокат, оскільки вже займався, й успішно, розміном після політичних переговорів", – додав Фейгін. При цьому він відмовився розголошувати будь-які деталі кримінальної справи стосовно Сущенка, пославшись на зобов'язання про нерозголошення державної таємниці.

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У жовтні минулого року Федеральна служба безпеки РФ підтвердила затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенко, назвавши його кадровим співробітником української військової розвідки. Проти українського громадянина відкрили кримінальне провадження за статтею "шпигунство".

На поточний момент Сущенко внесли до списку з обміну заручників.

Детальніше про обставини арешту Сущенко, умови його утримання в СІЗО та перспективи кримінальної справи проти нього читайте в інтерв'ю з адвокатом Марком Фейгіним на DT.UA.

За матеріалами: fakty.ua
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Теги Сущенко Москва ФСБ арешт СІЗО Фейгін
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