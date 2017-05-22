Фактичного шефа інформаційної служби "Інтера" Шувалова видворили з України

Шувалова вже виганяли з України в березні 2014 року, але він повернувся і три роки фактично керував інформаційним блоком "Інтера".

Російського пропагандиста Шувалова видворили з України

Заступник директора з розвитку компанії "Національні інформаційні системи", що виробляє новинні програми для каналу "Інтер", громадянин РФ Ігор Шувалов видворений за межі України, повідомив радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко.

"Сьогодні російський пропагандист, фактичний керівник інформаційної служби телеканалу "Інтер", шеф відомої провокаторка Марії Столярової - Ігор Шувалов був видворений українськими прикордонниками за межі України із забороною в'їзду терміном на 5 років", написав він на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, що в березні 2014 року Служба безпеки України вже видворяла з країни громадянина Росії Ігоря Шувалова.

За даними Антона Геращенка, рішення було скасовано під тиском співвласників телеканалу "Інтер" на тодішнього голови СБУ Валентина Наливайченка" і "Шувалов ще три роки продовжував виконувати завдання російської пропаганди, фактично керуючи інформаційним блоком "Інтера".