Фактичного шефа інформаційної служби "Інтера" Шувалова видворили з України

Шувалова вже виганяли з України в березні 2014 року, але він повернувся і три роки фактично керував інформаційним блоком "Інтера".
"Сьогодні російський пропагандист, фактичний керівник інформаційної служби телеканалу "Інтер", шеф відомої провокаторка Марії Столярової - Ігор Шувалов був видворений українськими прикордонниками за межі України із забороною в'їзду терміном на 5 років", написав він на своїй сторінці в Facebook.
Нагадаємо, що в березні 2014 року Служба безпеки України вже видворяла з країни громадянина Росії Ігоря Шувалова.
За даними Антона Геращенка, рішення було скасовано під тиском співвласників телеканалу "Інтер" на тодішнього голови СБУ Валентина Наливайченка" і "Шувалов ще три роки продовжував виконувати завдання російської пропаганди, фактично керуючи інформаційним блоком "Інтера".DT.UA