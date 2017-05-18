Факти з фільму "Вбивство Павла" стали відкриттям для Деканоїдзе

Колишня голова Нацполіції наголосила на неможливості перегляду всіх відеоматеріалів по справі власноруч.

Деканоїдзе вважає розкриття вбивства Шеремета справою честі для України Василь Артюшенко, DT.UA

Екс-голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе на знала фактів, які оприлюднили автори фільму "". Та має багато запитань до журналістів, повідомила вона в ефірі телеканалу " ZIK ".

Деканоїдзе нагадала, що у 2016 році, одразу після вбивства журналіста Павла Шеремета, була створена оперативна група, до складу якої увійшли прокурори, поліцейські та співробітники СБУ.

"Але всі розслідування, і це записано в КПК, – за ГПУ, вона вела розслідування, хоч там були представники ще й СБУ і Нацполіції", – зауважила екс-очільниця Нацполіції.

Вона також здивована темпами розслідування резонансної справи в Україні.

"Звичайно, що у нас в Грузії не було нерозкритих терактів – розкривалося усе, були притягнуті люди", – зазначила Деканоїдзе.

Колишня голова Нацполіції зазначила, що хоч на цій посаді вона й була відповідальна за цю справу, проте не могла вести усе розслідування власноруч.

"Я – не слідча, зрештою не могла сама передивитися усі терабайти відео", – нагадала Хатія Деканоїдзе.

Розкриття вбивства Павла Шермета має стати справою честі для України, вважає Деканоїдзе.

"Перше інтерв'ю, яке я дала в Україні – це інтерв'ю "Українській правді", а саме Павлові Шеремету і Севгіль Мусаєвій. Я його дуже добре знала і сподіваюсь, що коли-небудь убивць знайдуть", – резюмувала вона.

Нагадаємо, 15 травня поліція допитала екс-співробітника СБУ Ігоря Устименка в рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Авторам документального фільму "Вбивство Павла" вдалося з'ясувати, що Устименко приїжджав до дому Шеремета в ніч напередодні вбивства і провів там більше години. Офіційне слідство цією інформацією не володіло.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. Вибух стався о 7:45 ранку, коли журналіст виїхав з дому і проїхав кілька десятків метрів, на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві.

У лютому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідство встановило людей, які могли бути причетні до вбивства Шеремета, а також можливих свідків злочину. У той же час, начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко повідомив, що повідомлення про підозру поки нікому не вручено.