Екс-співробітника СБУ Устименка допитають у справі вбивста Шеремета в понеділок - Порошенко

За словами президента, він не вдоволений тим, що вбивцю журналіста досі не знайшли.
Про це він сказав сьогодні під час прес-конфереції, помітивши у журналістів футболки з написом: "Хто вбив Павла?".
"Мої перші кроки були після вбивства націлені на залучення найкращих світових фахівців. Я звернувся до низки посольств. Дякую всім хто відгукнувся. Представники ФБР були залучені до цієї справи. Я чекав більшого, нажаль. І не задоволений, що досі у нас немає вбивці, він не притягнутий до відповідальності. Я хотів би подякувати журналістам за проведення свого розслідування. Я зателефонував Князєву і попросив зустрітися з журналістами і долучити їхні матеріали до справи", - сказав Порошенко, додавши, що йому доповіли, що така зустріч вже відбулася.
Він також сказав, що колишній співробітник Ігор Устименко, причетність до вбивства Шеремета якого виявили журналісти, звільнився з СБУ після Революції гідності.
"Розслідування веде національна поліція, і служба безпеки теж буде відкрита для будь-яких дій. В понеділок Устименко викликаний на допит і буде допитаний. Ми також маємо об'єднати зусилля, щоб розслідування було максимально прозоре і максимально ефективе", - сказав Порошенко.
Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. Вибух стався о 7:45 ранку, коли журналіст виїхав з дому і проїхав кілька десятків метрів, на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві.
У лютому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідство встановило людей, які могли бути причетні до вбивства Шеремета, а також можливих свідків злочину. У той же час, начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко повідомив, що повідомлення про підозру поки нікому не вручено.DT.UA