Екс-податківця затримали в Борисполі з виданим в окупованому Криму російським паспортом

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При Януковичі Геннадій Козак працював у податкових органах в Дніпропетровській і Житомирській областях.

Екс-нподатківець зробив собі російський паспорт у аннексованому Криму в 2015 році МВС України

Під часодин з підозрюваних був затриманий в аеропорту "Бориспіль". Правоохоронці вилучили у нього 8 тисяч російських рублів та паспорт громадянина РФ, виданий окупаційною адміністрацією анексованого Криму. Фотокопію документа оприлюднив заступник генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю ввечері, 26 травня.

Паспорт на ім'я Козака Геннадія Леонідовича, який під час президентства Віктора Януковича обіймав посади начальника Державної податкової служби Житомирської області та заступника начальника ДПС Дніпропетровської області, був виданий 12 жовтня 2015 року Відділом Управління Федеральної міграційної служби у Балаклавському районі окупованого Севастополя.

У графі "місце проживання" зазначено, що екс-податківець в 2016 році був зареєстрований в Ялті.

Як повідомлялося, під час спецоперації 24 травня були затримані 23 колишні посадовы особи Міністерства доходів і зборів в рамках кримінального провадження за так званим податковим майданчиками Олександра Клименка. За даними слідства, дії злочинної групи Клименка завдали державі понад 96 мільярдів гривень збитків. Поліція також провела 454 обшуки в різних регіонах України.

Протягом 24-25 травня Печерський суд Києва звільнив з-під варти дев'ять затриманих під заставу або особисте зобов'язання.

Детальніше читайте в матеріалі Оксани Денисової "Антикорупційна піар-ація" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".