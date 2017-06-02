Екс-громадянина РФ намагались викрасти і вивезти в Росію - Луценко

Викрадачі планували запропонувати працівникам правоохоронних орагнів винагороду.

Зірвано викрадення екс-громадянина Росії Василь Артюшенко, DT.UA

Співробітники прокуратури Київської області та Служби безпеки України затримали групу осіб, які намагались викрасти та переправити на територію Росії колишнього громадянина РФ. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив

"Прокуратура Київської області спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримала групу осіб, до складу якої входив начальник райвідділу поліції, які на замовлення громадянина РФ, за грошову винагороду у розмірі 17 млн доларів США, намагались організувати викрадення та переправлення на територію Росії колишнього громадянина РФ, який через переслідування російською владою переїхав в Україну і займається тут виробничим бізнесом", - повідомив Луценко.

У свою чергу речник Генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що викрадачі планували запропонувати працівникам правоохоронних орагнів винагороду за сприяння у виконанні їх умислу.

"Під час отримання "авансу" у розмірі 100 тисяч доларів США, який надавався зловмисникам на виконання їх злочинних дій, останніх було затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, за які передбачено до 10 років позбавлення волі", - зазначив Луценко.

Луценко не повідомив, кого саме планувала викрасти ця група осіб.

За повідомленням Сарган, на даний час проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

У п'ятницю прокуратура Київської області звертатиметься до суду із клопотанням щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, зі слів Луценка, з травня 2016 року в суді справи направили близько 1100 чиновників, спійманих на корупції, в тому числі і на хабарах. Щодня в Україні затримують трьох корупціонерів.

Повідомлялось, що Луценко заявив, що піде з посади менше ніж через рік.