Екс-голову податкової адміністрації Криму Циркуна відпустили під особисте зобов'язання

Сторона звинувачення просила для Циркуна арешт на два місяці з альтернативою у вигляді внесення застави у 31 млн грн.

Суд випустив на волю ще одного затриманого днем раніше податківця

Печерський районний суд Києва визначив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання колишньому голові Державної податкової адміністрації в Автономній республіці Крим Костянтину Циркуну.

Відповідне рішення винесла суддя Печерського районного суду Києва, яка постановила відпустити підозрюваного в залі суду. Циркун повинен буде з'являтись на вимогу слідства, а також здати закордонний паспорт.

Зазначається, що сторона звинувачення просила для Циркуна арешт на два місяці з альтернативою у вигляді внесення застави в 31 млн грн.

Раніше в залі суду були звільнені екс-начальник Головного управління Міністерства податків і зборів у Луганській області Олександр Антіпов, екс-голова податкової служби у Полтавській області Володимир Задорожний, колишні начальники податкових інспекцій Подільського і Ствятошинского районів Києва Олексій Ярошенко та Юрій Мостіпан.

Олександра Антіпова суд зобов'язав носити електронний браслет, здати закордонного паспорта та внести протягом п'яти днів 15 мільйонів гривень застави, в той час як прокуратура наполягала на укладенні екс-податківця під варту з альтернативою внесення 200 мільйонів гривень застави.

Колишнього начальника дарницької податкової Юрія Кравченка звільнили в залі суду з умовою носіння електронного браслета і внесення 1 мільйона гривень застави.