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Екс-голову податкової адміністрації Криму Циркуна відпустили під особисте зобов'язання

25 травня в 13:22

Сторона звинувачення просила для Циркуна арешт на два місяці з альтернативою у вигляді внесення застави у 31 млн грн.

суд молоток
Суд випустив на волю ще одного затриманого днем раніше податківця
Печерський районний суд Києва визначив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання колишньому голові Державної податкової адміністрації в Автономній республіці Крим Костянтину Циркуну.

Відповідне рішення винесла суддя Печерського районного суду Києва, яка постановила відпустити підозрюваного в залі суду. Циркун повинен буде з'являтись на вимогу слідства, а також здати закордонний паспорт.

Зазначається, що сторона звинувачення просила для Циркуна арешт на два місяці з альтернативою у вигляді внесення застави в 31 млн грн.

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Раніше в залі суду були звільнені екс-начальник Головного управління Міністерства податків і зборів у Луганській області Олександр Антіпов, екс-голова податкової служби у Полтавській області Володимир Задорожний, колишні начальники податкових інспекцій Подільського і Ствятошинского районів Києва Олексій Ярошенко та Юрій Мостіпан.

Олександра Антіпова суд зобов'язав носити електронний браслет, здати закордонного паспорта та внести протягом п'яти днів 15 мільйонів гривень застави, в той час як прокуратура наполягала на укладенні екс-податківця під варту з альтернативою внесення 200 мільйонів гривень застави.

Колишнього начальника дарницької податкової Юрія Кравченка звільнили в залі суду з умовою носіння електронного браслета і внесення 1 мільйона гривень застави.

Як повідомлялося, під час спецоперації 24 травня були затримані 23 колишніх посадових осіб Міністерства доходів і зборів в рамках кримінального провадження про так звані податкові майданчики Олександра Клименка. За даними слідства, дії злочинної групи Клименка завдали державі понад 96 мільярдів гривень збитків. Поліція також провела 454 обшуки в різних регіонах України. Підозрюваних доставили до Києва для обрання запобіжного заходу.
За матеріалами: DT.UA
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Теги податкова суд застава
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