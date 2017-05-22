Джемілєв прокоментував справу проти Сталіна і Берії про геноцид кримськотатарського народу

Хоча Сталін і Берія давно горять в пеклі, для судового процесу у справі про депортацію кримськотатарського народу необхідно дотриматися процедури.

Джемілєв розповів, де зараз знаходяться Сталін і Берія Василь Артюшенко, DT.UA

Оголосити підозру Сталіна і Берії вбуло необхідно для майбутнього судового процесу, повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

"І Сталін, і Берія, і Кабулов давно горять у пеклі, щоб їм пред'являти звинувачення або підозри. Але така процедура. Це необхідно. Потім буде судовий процес, щоб в юридичному плані визнати злочин проти цілого народу", - сказав він в інтерв'ю виданню LIGA.net.

У грудні 2015 року прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала розслідування у кримінальному провадженні за фактом насильницького переселення в 1944 році кримськотатарського народу та представників інших національних груп з території Кримської АРСР.

16 травня отримано висновок експерта Інституту демографії і соціальних досліджень імені Птухи Національної Академії Наук України, в якому зазначено, що саме насильницьке переселення в 1944 році більше 225 тис. представників кримськотатарського народу та інших національних груп з території півострова для проживання в непристосованих районах СРСР призвело до часткового фізичного їх знищення. Під час депортації та в місцях спецпоселений від хвороб, епідемій і голоду загинуло майже половина з депортованих кримських татар.

У травні 2017 року прокуратура Криму підписала підозра Йосипу Сталіну і Лаврентію Берії у кримінальному провадженні за фактом насильницького переселення в 1944 році кримськотатарського народу.