Двоє українських військових загинули, п'ятеро поранені в зоні АТО

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На луганському напрямку бойовики порушили режим тиші" 14 разів.

В зоні АТО загинули двоє солдатів ЗСУ та ще п'ятеро отримали поранення Прес-центр АТО/Facebook

Двоє українських військовослужбовців загинули, ще п'ятеров зоні АТО в Донбасі за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу в результаті активних бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, п'ятеро отримали поранення", - сказав Лисенко.

За словами Лисенка, в п'ятницю бойовики терористичного угруповання "ДНР" 4 рази обстріляли житлові квартали Мар'їнки, в результаті чого отримали поранення двоє цивільних осіб, які в той час проходили по вулиці. Постраждалих госпіталізовано в лікарню Курахове.

Також бойовики застосували міномети в Чермалику – по українських позиціях випустили більше 30 хв. Активні бойові дії велися також у Гнутово і Водяному. Крім того, бойовики порушили режим тиші в Новотроїцькому. "Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 25 ворожих обстрілу. Українські війська не менше 10 разів відкривали вогонь", - підсумував Лисенко.

На луганському напрямку бойовики порушили режим тиші 14 разів. Більшість обстрілу відбулися в Попаснянському районі, важке озброєння при цьому не застосовувалося. Також бойовики порушили режим тиші в Кримському і в Станично-Луганському районі, де застосовували легке озброєння і один раз - бронетехніку.

На донецькому напрямку, як зазначив речник Міноборони, відбулося 14 ворожих обстрілу. Зокрема, бойовики активізувалися в донецькому аеропорту. "У Дослідному сталося по одному ворожого обстрілу вранці і ввечері, в Пісках окупанти двічі застосовували міномети. Випущено 30 хв", - зазначив він.

На ділянці Кам'янка - Авдіївка - позиція "Шахта Бутівка" бойовики протягом доби здійснювали обстріли з важкого озброєння. Порушення режиму тиші відбулися також у Зайцево і Майорске.

Представники Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК) погодили введення режиму тиші" в зоні АТО з 1 червня. При цьому спікер прес-центру штабу АТО Антон Миронович зазначив необхідність виконання терористами ОРДЛО "всіх домовленостей режимі тиші", які були досягнуті раніше".