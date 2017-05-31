Двоє "суддів-високопосадовців" ОРДО побоюються ліквідації бойовиками "ДНР" - ІС

Окупанти шукають шляхи "м'якого" звільнення та переїзду на підконтрольну Україні територію.
Так, власну посаду може втратити "голова верховного суду ДНР" Едуард Якубовський. "Генеральна прокуратура ДНР" та "контрольно-ревізійні органи" вже провели в "верховному суді" кілька перевірок.
"Якубовський веде кулуарні переговори з оточенням Захарченка щодо "м'якого" звільнення під слушним приводом. Разом з тим, у середовищі співробітників вказаного "закладу" ходять чутки про можливе кримінальне переслідування Едуарда Якубовського або його ліквідацію під легендою "диверсії української ДРГ"", - зазначає Тимчук.
Тим часом у "МДБ ДНР" підозрюють "заступника керівника судового департаменту - керівника адміністративно-господарського управління судового департаменту при верховному суді ДНР" Юрія Кочеткова з команди Якубовського у спробах переїзду на підконтрольну Україні територію.
"Розуміючи неминучу розправу з ним у разі такого розвитку подій, а також загрозу його сім'ї, прораховує варіанти переходу на територію, контрольовану Україною", - повідомляє Дмитро Тимчук.
Під загрозою фізичного знищення також опинився "віце-прем'єр з економіки" в уряді колишнього лідера "ДНР" Олександра Бородая. Директор компанії "Ландорра", депутат "народної ради ДНР" першого скликання від політичної партії "Донецька республіка" і заступник голови організації "Патріотичні сили Донбасу" Олександр Семенов "отримав від своїх джерел у "МДБ ДНР" попередження про подібний розвиток подій". Причиною розправи з Семеновим стала його підтримка голови "Патріотичних сил Донбасу", командира батальйону "Схід" Олександра Ходаковського.
З урахуванням існуючої загрози Семенов посилив особисту охорону і намагається не виходити з дому.
Нагадаємо, вранці 8 лютого 2017 року бойовик "ДНР", голова збройного угруповання "Сомалі" Михайло Товстих, відомий як "Гіві", був убитий в Донецьку. Приміщення, де знаходився бойовик, вразили з вогнемету "Джміль". Відповідальність за його вбивство взяли на себе підлеглі Гіві, однак у терористичному угрупованні "ДНР" продовжили шукати "українських диверсантів", які нібито вчинили на нього замах.
Нагадаємо, ввечері 16 жовтня 2016 року стало відомо про ліквідацію одного з бойовиків терористичної угруповання "ДНР", голови збройного угруповання "Спарта", громадянина РФ Арсенія Павлова на прізвисько Моторола. Терориста підірвали в ліфті житлового будинку в Донецьку. "Моторола" знаходився в епіцентрі вибуху і отримав травми, несумісні з життям.DT.UA