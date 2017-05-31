Двоє "суддів-високопосадовців" ОРДО побоюються ліквідації бойовиками "ДНР" - ІС

Окупанти шукають шляхи "м'якого" звільнення та переїзду на підконтрольну Україні територію.

"Судді" окупантів Донбасу бояться своїх же

В лавах "керівництва" терористичної організації "ДНР" назріває "" за участю очільника організації Олександра Захарченка, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Так, власну посаду може втратити "голова верховного суду ДНР" Едуард Якубовський. "Генеральна прокуратура ДНР" та "контрольно-ревізійні органи" вже провели в "верховному суді" кілька перевірок.

"Якубовський веде кулуарні переговори з оточенням Захарченка щодо "м'якого" звільнення під слушним приводом. Разом з тим, у середовищі співробітників вказаного "закладу" ходять чутки про можливе кримінальне переслідування Едуарда Якубовського або його ліквідацію під легендою "диверсії української ДРГ"", - зазначає Тимчук.

Тим часом у "МДБ ДНР" підозрюють "заступника керівника судового департаменту - керівника адміністративно-господарського управління судового департаменту при верховному суді ДНР" Юрія Кочеткова з команди Якубовського у спробах переїзду на підконтрольну Україні територію.

"Розуміючи неминучу розправу з ним у разі такого розвитку подій, а також загрозу його сім'ї, прораховує варіанти переходу на територію, контрольовану Україною", - повідомляє Дмитро Тимчук.

Під загрозою фізичного знищення також опинився "віце-прем'єр з економіки" в уряді колишнього лідера "ДНР" Олександра Бородая. Директор компанії "Ландорра", депутат "народної ради ДНР" першого скликання від політичної партії "Донецька республіка" і заступник голови організації "Патріотичні сили Донбасу" Олександр Семенов "отримав від своїх джерел у "МДБ ДНР" попередження про подібний розвиток подій". Причиною розправи з Семеновим стала його підтримка голови "Патріотичних сил Донбасу", командира батальйону "Схід" Олександра Ходаковського.

З урахуванням існуючої загрози Семенов посилив особисту охорону і намагається не виходити з дому.

Нагадаємо, вранці 8 лютого 2017 року бойовик "ДНР", голова збройного угруповання "Сомалі" Михайло Товстих, відомий як "Гіві", був убитий в Донецьку. Приміщення, де знаходився бойовик, вразили з вогнемету "Джміль". Відповідальність за його вбивство взяли на себе підлеглі Гіві, однак у терористичному угрупованні "ДНР" продовжили шукати "українських диверсантів", які нібито вчинили на нього замах.

Нагадаємо, ввечері 16 жовтня 2016 року стало відомо про ліквідацію одного з бойовиків терористичної угруповання "ДНР", голови збройного угруповання "Спарта", громадянина РФ Арсенія Павлова на прізвисько Моторола. Терориста підірвали в ліфті житлового будинку в Донецьку. "Моторола" знаходився в епіцентрі вибуху і отримав травми, несумісні з життям.