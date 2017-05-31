Двоє російських найманців в Донбасі травмувались під час розвантаження боєприпасів – розвідка

Окупанти страждають від порушень правил поводження зі зброєю.

Російські найманці в Донбасі не вміють поводитися зі зброєю VK/Фёдор Болдырев

зі складу 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ травмуються через порушення правил техніки безпеки при поводженні зі зброєю, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, 30 травня військовослужбовці 2-ої окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2-го АК отримали поранення під час розвантаження боєприпасів.

За даними ГУР Міноборони України та групи "Інформаційний спротив", російські військові регулярно гинуть в Донбасі внаслідок бойових дій, у побутових конфліктах, а також від передозування наркотиками.

За даними голови Союзу комітетів солдатських матерів РФ Валентини Мельникової, на Сході України вже загинули мінімум півтори тисячі російських військових. "Ми вважаємо, що російські втрати в Україні становлять не менше половини від втрат української армії... Півтори тисячі загиблих з російської сторони - це мінімум. І, значить, майже п'ять тисяч поранених, а може бути, і більше", - зазначила вона.