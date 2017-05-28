Двоє пацієнтів районної лікарні Красногорівки постраждали через обстріл бойовиків - штаб

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Пошкоджень також зазнала будівля лікарні, одне приватне помешкання зруйновано вщент.

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< > Терористи вдарили по житлових кварталах, школі та лікарні Красногорівки Фото facebook / Прес-центр штабу АТО

Терористи вдарили по житлових кварталах, школі та лікарні Красногорівки facebook / Прес-центр штабу АТО

Російсько-окупаційні війська почалиу неділю, 28 травня, о 6:37 ранку та не припиняли його протягом години, повідомляє прес-служба штабу АТО.

За даними штабу, під час обстрілів використовувалось заборонене Мінськими домовленостями артилерійське озброєння.

"Внаслідок майже годинного обстрілу з артилерії калібру 122 мм (десять снарядів) нанесено суттєвої шкоди Красногорівській районній лікарні та школі №2, вщент зруйновано приватне помешкання в будинку по вулиці Толстого, нанесено пошкоджень іншим помешканням у прилеглих житлових кварталах

На жаль, під час бандитського обстрілу лікарні два пацієнти терапевтичного відділення отримали поранення", - наголосили у прес-службі штабу.

На місце події прибули спеціалісти відповідних служб та спостережна група української сторони СЦКК. Наразі проводяться усі необхідні роботи, інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, наприкінці квітня бойовики обстріляли Красногорівку з озброєння БМП та мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнали сім приватних будинків на вулицях Ломоносова, Ворошилова, Орджонікідзе, Чайковського, Горіховій та Матросова. Мирні мешканці під час обстрілу не постраждали.