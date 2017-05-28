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Двоє пацієнтів районної лікарні Красногорівки постраждали через обстріл бойовиків - штаб

28 травня в 10:28

Пошкоджень також зазнала будівля лікарні, одне приватне помешкання зруйновано вщент.

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Красногоровка обстрел < >
Терористи вдарили по житлових кварталах, школі та лікарні Красногорівки Фото facebook / Прес-центр штабу АТО

Красногоровка обстрел
Терористи вдарили по житлових кварталах, школі та лікарні Красногорівки
facebook / Прес-центр штабу АТО
Російсько-окупаційні війська почали обстріл Красногорівки у неділю, 28 травня, о 6:37 ранку та не припиняли його протягом години, повідомляє прес-служба штабу АТО.

За даними штабу, під час обстрілів використовувалось заборонене Мінськими домовленостями артилерійське озброєння.

"Внаслідок майже годинного обстрілу з артилерії калібру 122 мм (десять  снарядів) нанесено суттєвої шкоди Красногорівській районній лікарні та школі №2, вщент зруйновано приватне помешкання в будинку по вулиці Толстого, нанесено пошкоджень іншим помешканням у прилеглих житлових кварталах
На жаль, під час бандитського обстрілу лікарні два пацієнти терапевтичного відділення отримали поранення",  - наголосили у прес-службі штабу.

На місце події прибули спеціалісти відповідних служб та спостережна група української сторони СЦКК. Наразі проводяться усі необхідні роботи, інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.

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Нагадаємо, наприкінці квітня бойовики обстріляли Красногорівку з озброєння БМП та мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнали сім приватних будинків на вулицях Ломоносова, Ворошилова, Орджонікідзе, Чайковського, Горіховій та Матросова. Мирні мешканці під час обстрілу не постраждали. 

За матеріалами: DT.UA
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Теги обстріл лікарня штаб бойовики пацієнт будинки поранення АТО
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