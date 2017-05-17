Дві третини переселенців з Донбасу стикаються з серйозними фінансовими труднощами – МОМ

Багатьом біженцям не вистачає грошей на їжу.
В її доповіді по Україні йдеться, що в середньому дохід вимушеного переселенця складає 1990 гривень або 75 доларів США в місяць, що еквівалентно приблизно 2,5 долари в день. 21 відсоток внутрішніх переміщених осіб в країні змушені задовольнятися двома доларами. І це при тому, що, що буханець хліба коштує зараз близько 40 центів, пише Центр новин ООН з посиланням на дані МОМ.
Відзначається, що за даними на квітень в Україні зареєстровано офіційно більше півтора мільйонів внутрішніх переселенців зі сходу країни. 42 % з них працевлаштовані – це на сім відсотків більше, ніж у минулому році.
Дві третини всіх вимушених переселенців знімають житло, а одна п'ята частина мешкає з родичами.
Як повідомлялося, за даними МОМ близько чверті пересленцев більше не мають наміру повертатися на колишнє місце проживання.DT.UA