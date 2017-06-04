ДСНС попереджає про високу ймовірність пожеж

Висока небезпека спостерігається майже по всій країні.
Зокрема, в західних і північних регіонах очікується, переважно, висока (4 класу) пожежна небезпека. На решті території України (крім Херсонської та Запорізької областей) - надзвичайна (5 класу). У більшості районів Київської області 4-5 червня синоптики прогнозують високу (4 класу) пожежну небезпеку.
У трьох областях України горіло понад 350 гектарів торфовищ, повідомляється на сайті ГСЧС з посиланням на Укргідрометцентр.
Другий день триває пожежа на несанкціонованому звалищі поблизу села Рожни Броварського району. Вогнища горіння спостерігаються по всій площі звалища розміром 200х100 метрів. Відстань до найближчого населеного пункту становить близько 8 кілометрів, повідомляє прес-служба ГСЧС в Київській області.