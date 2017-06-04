ДСНС попереджає про високу ймовірність пожеж

Висока небезпека спостерігається майже по всій країні.

Державна служба надзвичайних ситуацій (ГСЧС) повідомляє про високу пожежну небезпеку по всій Україні, повідомляється на сайті відомства.

Зокрема, в західних і північних регіонах очікується, переважно, висока (4 класу) пожежна небезпека. На решті території України (крім Херсонської та Запорізької областей) - надзвичайна (5 класу). У більшості районів Київської області 4-5 червня синоптики прогнозують високу (4 класу) пожежну небезпеку.



У трьох областях України горіло понад 350 гектарів торфовищ, повідомляється на сайті ГСЧС з посиланням на Укргідрометцентр.



