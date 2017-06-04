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ДСНС попереджає про високу ймовірність пожеж

4 червня в 00:30

Висока небезпека спостерігається майже по всій країні.

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В Україні висока ймовірність масових пожеж
Прес-служба ДСНС України у Київській області
Державна служба надзвичайних ситуацій (ГСЧС) повідомляє про високу пожежну небезпеку по всій Україні, повідомляється на сайті відомства.

Зокрема, в західних і північних регіонах очікується, переважно, висока (4 класу) пожежна небезпека. На решті території України (крім Херсонської та Запорізької областей) - надзвичайна (5 класу). У більшості районів Київської області 4-5 червня синоптики прогнозують високу (4 класу) пожежну небезпеку.
 
У трьох областях України горіло понад 350 гектарів торфовищ, повідомляється на сайті ГСЧС з посиланням на Укргідрометцентр.
 

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 Другий день триває пожежа на несанкціонованому звалищі поблизу села Рожни Броварського району. Вогнища горіння спостерігаються по всій площі звалища розміром 200х100 метрів. Відстань до найближчого населеного пункту становить близько 8 кілометрів, повідомляє прес-служба ГСЧС в Київській області.

За матеріалами: DT.UA
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Теги пожежа область Україна Київ сайт небезпека метро горілка посол Бровари
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