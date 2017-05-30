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ДСНС попередила українців про небезпеку під час гроз та шквалів

30 травня в 17:04

Протягом двох днів складні погодні умови спостерігатимуться майже на всій території країни.

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Українцям слід бути обережними під час складних погодних умов
pixabay.com
У Державній службі з надзвичайних ситуацій просять українців бути обережними під час сильних гроз та шквалів  30 і 31 травня.

"Увага! Сьогодні та завтра в Україні грози та шквали. За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 30 травня у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях. 31 травня в Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях грози", - йдеться у повідомленні прес-служби відомства на сторінці в Facebook.

За даними синоптиків, в окремих населених пунктах очікуються шквали та град, швидкість  вітру – 15-20 м/c.

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За прогнозом Укргідрометцентру, на початку тижня в Україні потеплішає, у західних, північних і центральних областях країни очікуються короткочасні дощі та грози.

За матеріалами: DT.UA
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Теги українці вітер дощі ДСНС
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