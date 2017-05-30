ДСНС попередила українців про небезпеку під час гроз та шквалів

Протягом двох днів складні погодні умови спостерігатимуться майже на всій території країни.

Українцям слід бути обережними під час складних погодних умов pixabay.com

У Державній службі з надзвичайних ситуацій просять українців бути обережними під час30 і 31 травня.

"Увага! Сьогодні та завтра в Україні грози та шквали. За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 30 травня у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях. 31 травня в Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях грози", - йдеться у повідомленні прес-служби відомства на сторінці в Facebook.

За даними синоптиків, в окремих населених пунктах очікуються шквали та град, швидкість вітру – 15-20 м/c.

За прогнозом Укргідрометцентру, на початку тижня в Україні потеплішає, у західних, північних і центральних областях країни очікуються короткочасні дощі та грози.