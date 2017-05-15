Другий транш 300-мільйонного штрафу "Тедіс Україна" зараховано до держбюджету - ГПУ

Причинами затримки у потраплянні частини коштів на казначейські рахунки стали обмеження, пов'язані з розслідуванням кримінальної справи стосовно керівництва компанії.

У ГПУ відзвітували про надходження на казначейські рахунки коштів штрафу "Тедіс Україна" Василь Артюшенко, DT.UA

Другий транш трьохсотмільйонного штрафу, накладеного на ТОВ "", зарахований до державного бюджету, повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook.

"Після завершення перевірки Держфінмоніторингу другий транш 300-мільйонного штрафу, накладеного на ТОВ "Тедіс-Україна", зараховано до держбюджету. Перший транш у сумі 106 505 700 грн. був перерахований відразу – 26 квітня 2017 року.", – зазначила вона.

За словами Сарган, причинами затримки у потраплянні частини коштів у якості штрафу на казначейські рахунки стали організаційні та процесуальні особливості і обмеження, пов'язані з розслідуванням кримінального провадження стосовно керівництва компанії.

"Проте вже в суботу, 13 травня, з банківських рахунків "Тедіс-Україна", відповідно до платіжних доручень, опублікованих на сайті ГПУ 26 квітня, гроші були перераховані на адресу Держказначейства", – зазначила вона, додавши свою публікацію платіжками на другу частину штрафу.

Лариса Сарган / Facebook

Лариса Сарган / Facebook

Нагадаємо, 26 квітня прокурор Юрій Луценко повідомив, що компанія "Тедіс Україна" сплатила 300 мільйонів гривень штрафу, а у її керівництва були проведені обшуки. За словами генпрокурора, ГПУ отримала документи про початок процесу зміни бенефіціарів компанії "Тедіс" - громадян РФ.

11 травня Печерський районний суд Києва зняв арешт з рахунків оптового дистриб'ютора сигарет "Тедіс Україна". Згідно з постановою, у квітні поточного року суд заарештував грошові кошти "Тедіса" на рахунках "Приватбанку" і "Райффайзен Банку Аваль", після чого компанія звернулася до суду з клопотанням про скасування відповідного рішення.