Дозволивши кримським абітурієнтам вступати до окремих вишів без ЗНО, Рада створила для них "гетто" – експерт

Депутати банально пролобіювали гарантоване державне фінансування для окремих навчальних закладів, вважають в аналітичному центрі CEDOS.

Підтримавши закон, що надає абітурієнтам з окупованих територій України можливість вступати без ЗНО у виші чотирьох областей України (Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської), депутати Верховної Ради банально пролобіювали гарантоване державне фінансування певних вузів і "закріпачили кримських дітей", вважає фахівець аналітичного центру CEDOS Єгор Стадний.

Думку експерта наводить у своїй статті для DT.UA Оксана Онищенко. Автор вказує, що нещодавно парламент проголосував закон "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України". Саме зараз готуються зміни до Умов прийому згідно з цими законодавчими змінами.

"За новим законом, дітям із окупованих територій можна буде вступати до вишів чотирьох областей (Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської) без ЗНО, за вступними випробуваннями. Для цього буде виділено спеціальні квоти — 1000 місць", – йдеться в статті.

Аналітик CEDOS Єгор Стадний, у зв'язку з цим вказує, що прийнявши закон, депутати банально пролобіювали гарантоване державне фінансування для окремих навчальних закладів.

"Що зробили депутати? Вони банально пролобіювали гарантоване державне фінансування для певних ВНЗ і закріпачили кримських дітей, які тепер вступатимуть до геть не найкращих вишів України. Це вперше? Ні. Рік тому депутати, які лобіюють інтереси переміщених ВНЗ, так само закріпачили за тими ВНЗ вступників із Донбасу. І все з такими словесами, таким пафосом: ми звільняємо молодь з-під окупації. Де ви її звільняєте? У Миколаївському педі чи, може, в Херсонському аграрному? Крила дітям пообрубували й раді. Навіщо створювати гетто?", – висловився він.

На думку аналітика, молоді із окупованих територій слід дозволити вступати до будь-якого вишу країни, нехай і за іншою процедурою. "А зараз ми робимо ведмежу послугу абітурієнтам з Криму", – уклав він.

Онищенко, в свою чергу, зазначає, що механізм вступу абітурієнтів з окупованих або непідконтрольних територій існував і раніше — через центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна", створені при 12 університетах України, серед яких є і престижні.

Нагадаємо, Верховна Рада України 16 травня, проголосувала за законопроект №6116, який дозволяє абітурієнтам з Криму та Донбасу вступати до українських вишів за підсумками конкурсу, без здачі зовнішнього незалежного оцінювання.

Детальніше про вступну кампанію 2017 року читайте в статті Оксани Онищенко "Фарширована качка. Як зробити вступну кампанію більш ефективною" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".