Дощі і грози в Україні припиняться в неділю

Погоду в Україні визначатиме помірно-тепла і волога повітряна маса.
Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°, на Закарпатті до 25°.
У Києві - місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 19-21°.
На неділю, 28 травня, синоптики прогнозують без опадів. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-12°, на півдні до 15, вдень 19-25°, у Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях 14-20°.
У Києві - без опадів. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 21-23°.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 19 травня до Києва із запізненням на п'ять днів прийшло метеорологічне літо. Метеорологічна весна тривала 90 днів і виявилася майже на місяць тривалішою за кліматичну норму.DT.UA