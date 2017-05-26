Дощі і грози в Україні припиняться в неділю

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Погоду в Україні визначатиме помірно-тепла і волога повітряна маса.

Дощі припиняться в неділю

У суботу, 27 травня, місцями невеликий дощ, вдень у південних, східних та більшості центральних областей помірні короткочасні дощі, грози, повідомляє в п'ятницю

Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°, на Закарпатті до 25°.

У Києві - місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 19-21°.

На неділю, 28 травня, синоптики прогнозують без опадів. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-12°, на півдні до 15, вдень 19-25°, у Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях 14-20°.

У Києві - без опадів. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 19 травня до Києва із запізненням на п'ять днів прийшло метеорологічне літо. Метеорологічна весна тривала 90 днів і виявилася майже на місяць тривалішою за кліматичну норму.