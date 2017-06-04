До ранку понеділка Авдіївка може залишитися без води - міністерство

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Терористи блокують ремонтні роботи на Донецькій фільтрувальної станції.

У суботу терористи знову накрили ДФС мінометним вогнем Компания «Вода Донбасса»

Запаси води в Авдіївці можуть бути вичерпані до ранку понеділка, 5 червня, блокування бойовиками російсько-терористичних формування ремонтних робіт на

"Зараз резервуар з водою для потреб міста фактично вичерпаний, поки відсутня можливість його наповнити. Таким чином 5 червня Авдіївка може залишитися без води", – сказано в прес-релізі Міністерства з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, поширеному в неділю, 4 червня.

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій розвозять воду по місту цистернами. Спеціальні резервуари можуть будуть заповнювати 6 і 9 червня. Воду пообіцяла доставити благодійна організація "Адвентистське агентство допомоги та розвитку" - всього близько 12 кубометрів води.

У п'ятницю, 2 червня, через ворожы обстріли було пошкоджено ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію, її робота була припинена. На наступний день близько 19:30 терористи знову накрили ДФС мінометним вогнем.

Російські терористи відмовилися надати гарантії безпеки ремонтних бригад для проведення ремонтних робіт та відновлення водопостачання Авдіївки та сусідніх населених пунктів.