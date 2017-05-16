До нового санкційного списку України увійшли російські ЗМІ

Санкції накладені, зокрема, на російські телеканали "НТВ плюс", "Зірка", ТНТ та "Рен ТВ".

На діяльність російських ЗМІ в Україні накладено ряд обмежень

До нового, до яких застосовуються санкції, який було введено в дію указом президента Петра Порошенка, увійшли низка російських ЗМІ.

У списку санкцій значаться, зокрема, АТ "ТВ Центр" ЗАТ "РОСБІЗНЕСКОНСАЛТИНГ" (РБК); російське держпідприємство "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія" (ВГТРК); ТОВ "НТВ-ПЛЮС"; ТОВ "Телерадіокомпанія Збройних сил Російської Федерації "Зірка"; АТ "ТНТ-ТЕЛЕСЕТЬ"; АТ "МОСКВА МЕДІА; російське держпідприємство "Міжнародне інформаційне агентство "Росія сьогодні"; ТОВ "Акцепт" (телеканал Рен ТВ) і ТОВ "Наше Радіо".

На зазначені підприємства накладаються такі санкції як блокування активів, призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, а також обмеження надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Термін дії санкцій складає три роки.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна" та ТОВ "ВКонтакте".