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До меморіалу загиблих журналістів у Вашингтоні внесуть ім'я Павла Шеремета

24 травня в 08:41

Церемонія відбудеться у вашингтонському Музеї новин 5 червня.

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Ім'я Шеремета впишуть в меморіал загиблих журналістів
Facebook/Алена Яхно
меморіал Музею новин (Вашингтон, США) внесуть імена журналістів, загиблих в 2016 році в різних країнах світу. Серед них – і Павло Шеремет з України. 

Крім нього в меморіал внесуть імена 13 загиблих журналістів у Сирії (чотири особи), Індії, Сомалі, Лівії, Бразилії, Мексиці, Іраку і Афганістані.

Церемонія відбудеться 5 червня, сказано в прес-релізі музею. Дата обрана тому, що 5 червня 2016 року в Афганістані загинув американський фотокореспондент Девід Гілки.

Після церемонії в меморіалі будуть значитися прізвища 2,285 тис. журналістів, загиблих починаючи з 1837 року.

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Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. Вибух стався о 7:45 ранку, коли журналіст виїхав з дому і проїхав кілька десятків метрів, на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві.

У лютому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідство встановило людей, які могли бути причетні до вбивства Шеремета, а також можливих свідків злочину. Вбивць досі не знайшли. 

 

За матеріалами: DT.UA
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