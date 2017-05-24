До меморіалу загиблих журналістів у Вашингтоні внесуть ім'я Павла Шеремета

Церемонія відбудеться у вашингтонському Музеї новин 5 червня.
Крім нього в меморіал внесуть імена 13 загиблих журналістів у Сирії (чотири особи), Індії, Сомалі, Лівії, Бразилії, Мексиці, Іраку і Афганістані.
Церемонія відбудеться 5 червня, сказано в прес-релізі музею. Дата обрана тому, що 5 червня 2016 року в Афганістані загинув американський фотокореспондент Девід Гілки.
Після церемонії в меморіалі будуть значитися прізвища 2,285 тис. журналістів, загиблих починаючи з 1837 року.
Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. Вибух стався о 7:45 ранку, коли журналіст виїхав з дому і проїхав кілька десятків метрів, на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві.
У лютому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідство встановило людей, які могли бути причетні до вбивства Шеремета, а також можливих свідків злочину. Вбивць досі не знайшли.
DT.UA