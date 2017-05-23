До Дня Києва заплановано 30 великих масових заходів

День народження столиці відбуватиметься під гаслом "Чотири дні танцю, музики та квітів".

День Києва святкуватимуть декілька днів поспіль DT.UA

Святкування Дня Києва у цьому році передбачатиме проведення 30 різноманітних заходів на загальноміському рівні, ще близько 150 заходів відбудеться в районах міста протягом тижня, повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко.

"Цьогоріч ми прагнули створити справжню атмосферу свята для киян і для тих, хто любить столицю. Тому з метою відбору найбільш цікавих проектів провели 3 конкурси на кращі культурно-мистецькі проекти. На всіх киян і гостей міста чекають 4 дні танців, концертів і театральних дійств", – зазначила Старостенко.

Відкриттям оновленого велотреку 20 травня було розпочато святкування Дня Києва.

"Наступною знаковою подією стане урочиста церемонія мистецької премії "Київ" 24 травня. Із 25 травня розпочнуться святкові заходи на Софійській площі – тут усіх охочих чекатимуть дні танцю, музики та співу. А в суботу з парку Тараса Шевченка о 17:00 стартуватиме святкова хода, яка закінчиться масовим виконанням гімну столиці "Як тебе не любити, Києве мій", – повідомила Старостенко.

Вона додала, що цього тижня вже втретє відбудеться міжнародний фестиваль Anne de Kiev Fest під егідою ЮНЕСКО, UNICEF і КМДА. У рамках фестивалю заплановано оперний концерт "Чотири Королеви"; демонстрацію відеоопери "Анна Ярославна" та фільму-опери "Ярослав Мудрий". Також буде закладено Сквер франкофонії імені Анни Київської, де презентують сорт троянд із Франції, виведених спеціально на честь королеви Анни Київської.

День Києва - свято, присвячене місту Київ, який щорічно проводиться в останню неділю травня. Під час Дня Києва, який розтягується на кілька днів, проводяться численні заходи.