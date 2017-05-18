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Для поїздок в Європу знадобиться від трьох до 70 євро в день

18 травня в 09:01

Стартувала інформаційна кампанія про правила безвізового режиму для українців. 

безвизовый режим
Безвиз таїть в собі безліч нюансів
rossandhelen / Depositphotos
У зв'язку з наданням нашій країні безвізового режиму на поїздки в країни ЄС за підтримки представництва Євросоюзу в Україні розпочата інформаційна кампанія "Відкрий Європу". Ресурс кампанії розповідає про вимоги до громадян України, які бажають відвідати країни Євросоюзу.

Також в рамках інформаційної кампанії створена інтерактивна карта, на якій позначені вимоги по мінімальній сумі грошей, яка необхідна при в'їзді в ту чи іншу країну ЄС.

Вимоги у кожної країни різні. Якщо, наприклад, для перебування в Угорщині громадянин України повинен мати 3,2 євро в день, то в Іспанії необхідно 71 євро в день. А Люксембург і Австрія чіткі вимоги до мінімальної суми грошей для туристів з України не висунули.

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Як повідомлялося, безвиз почне діяти з 11 червня. Детальніше про це читайте в матеріалі DT.UA "Безвізовий режим з ЄС: коли запрацює і що він означатиме для українців".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна вимоги інформація Євросоюз
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