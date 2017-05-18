Для поїздок в Європу знадобиться від трьох до 70 євро в день

Стартувала інформаційна кампанія про правила безвізового режиму для українців.

Безвиз таїть в собі безліч нюансів rossandhelen / Depositphotos

Також в рамках інформаційної кампанії створена інтерактивна карта, на якій позначені вимоги по мінімальній сумі грошей, яка необхідна при в'їзді в ту чи іншу країну ЄС.

Вимоги у кожної країни різні. Якщо, наприклад, для перебування в Угорщині громадянин України повинен мати 3,2 євро в день, то в Іспанії необхідно 71 євро в день. А Люксембург і Австрія чіткі вимоги до мінімальної суми грошей для туристів з України не висунули.

Як повідомлялося, безвиз почне діяти з 11 червня. Детальніше про це читайте в матеріалі DT.UA "Безвізовий режим з ЄС: коли запрацює і що він означатиме для українців".