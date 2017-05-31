Директор Українського інституту національної пам'яті пояснив "крадіжку" Путіним Анни Ярославни

На думку В'ятровича, історію можна творити, розвивати, або красти, що й зробив президент Росії.

Суперечки навкруги "Анни розбрату" не вщухають kyivhistorymuseum.org

ДиректорВолодимир В'ятрович пояснив "привласнення" президентом Російської Федерації Володимиром Путіним української історії.

"Історія - це не лише нудна для когось наука, з хронологіями та спробами встановити зв'язок між подіями в минулому. Це ще й важливий сукупний досвід спільноти, який допомагає уникати помилок в майбутньому. Це суспільний та політичний капітал цієї спільноти", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

На думку В'ятровича, цей капітал можна "заробляти, розвивати, інвестувати, або красти".

"Саме останнім займається Путін, продовжуючи звичну для російських імперців традицію привласнення чужого минулого", - додав історик.

Раніше зазначалось, що російський президент Володимир Путін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі заявив, що дочка князя Ярослава Мудрого Анна була "русской".

Раніше американські та британські ЗМІ написали з приводу обміну іронічними коментарями офіційних сторінок України і Росії в Twitter після цієї заяви Путіна.