Дерибасівську прикрасили тисячею метеликів, що світяться

Увечері 23 травня на головній вулиці Одеси запалили нову ілюмінацію у вигляді безлічі метеликів різної форми і забарвлення.

Нова ілюмінація засвітилася на Дерибасівській в Одесі приблизно о 20:30. Всього на деревах розмістили 1020 метеликів, що світяться, а на землі засвітилися величезні кулі у вигляді фруктів, повідомляє Думська.

За даними видання pushkinska.net, нова ілюмінація — частина підготовки до урочистого відкриття Потьомкінських сходів після реставрації, яке заплановане на 26 травня. Очікується, що метелики будуть радувати одеситів і туристів до початку осені, а наземні конструкції демонтувати не будуть.

"Укрзалізниця" призначила в Одесу новий рейс Інтерсіті. Квитки вже з'явилися у продажу.