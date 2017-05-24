Топ Новини
<
>

Дерибасівську прикрасили тисячею метеликів, що світяться

24 травня в 12:27

Увечері 23 травня на головній вулиці Одеси запалили нову ілюмінацію у вигляді безлічі метеликів різної форми і забарвлення.

< >
дерибасовская_13 < >
Фото Сергій Смоленцев / Думська

Нова ілюмінація засвітилася на Дерибасівській в Одесі приблизно о 20:30. Всього на деревах розмістили 1020 метеликів, що світяться, а на землі засвітилися величезні кулі у вигляді фруктів, повідомляє Думська.

За даними видання pushkinska.net, нова ілюмінація — частина підготовки до урочистого відкриття Потьомкінських сходів після реставрації, яке заплановане на 26 травня. Очікується, що метелики будуть радувати одеситів і туристів до початку осені, а наземні конструкції демонтувати не будуть.

Читайте також: Археологи виявили на Шовковому шляху місто розмірами з Монако

"Укрзалізниця" призначила в Одесу новий рейс Інтерсіті. Квитки вже з'явилися у продажу.

За матеріалами: Думская
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.30
EUR 29.50
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...