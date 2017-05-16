Депутатам і президенту нагадали про медичну реформу з допомогою "упаковок життя"

"Упаковки життя" зі словами подяки за розробку законопроектів отримали також представники Кабінету міністрів.

Близько сотні активістів пацієнтських організацій принесли під Верховну Раду 423 "упаковки життя", продемонструвавши таким чином необхідність якнайшвидшого проведення комплексної реформи охорони здоров'я.

Акція в підтримку урядових законопроектів №6327 "Про державні фінансові гарантії", №6328 "Про додаткових гарантії для учасників війни", №6329 "Про внесення змін до бюджетного кодексу" №6347 "Про внесення змін до закону про публічні закупівлі" відбулася під стінами українського парламенту в понеділок, 15 травня.

У кожній упаковці знаходилися предмети, які символізують життя для різних пацієнтів – знеболюючі препарати, вакцини, стетоскопи, дефібрилятори, крапельниці та дитячі речі.

Президенту України активісти передали спеціальну "упаковку життя" з дитячою шапочкою і пінетками. Її принесла до Адміністрації президента вагітна жінка, щоб нагадати главі держави про його обіцянку провести медичну реформу.

"Упаковки життя" зі словами подяки за розробку законопроектів також отримали представники Кабміну.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я, яке 15 березня представило свій законопроект, що стосується медичної реформи, вимагає його затвердження Верховною Радою до 16 травня.

Детальніше про перспективу запуску медичної реформи в Україні у статті Ольги Скрипник "Медична реформа за 210 гривень" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".