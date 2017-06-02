Депутат Добродомов закликав НАБУ перевірити причетність Пашинського до зникнення "бензину Курченка"

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Сергій Пашинський остаточно програв суд щодо "захисту його честі, гідності та ділової репутації", пов'язаний зі скандалом навколо нафтопродуктів Курченка.

НАБУ закликали розібратися зі зникненням "бензину Курченка"

Національне антикорупційне бюро України () має почати перевірку ймовірну причетність народного депутата Сергія Пашинського до "зникнення" 85 тисяч тонн нафтопродуктів, які належали структурам Сергія Курченка.

Про це у своєму блозі для "Української правди" пише народний депутат, секретар парламентського комітету з питань протидії корупції Дмитро Добродомов.

За його словами, Сергій Пашинський остаточно програв суд щодо "захисту його честі, гідності та ділової репутації".

"Я разом із нардепом Сергієм Соболєвим, а також із "Савік Шустер Студією" та телеканалом "112 Україна" був у цій справі відповідачем. Вчора касаційну скаргу Пашинського було відхилено Вищим спеціалізованим судом України. Наклепу в наших словах немає! НАБУ має розпочати перевірку ймовірної причетності Пашинського до "зникнення" 85 тисяч тонн нафтопродуктів, що належали структурам Сергія Курченка.", – зазначив Добродомов.

Як зазначає депутат, влітку 2014 року, після втечі Курченка, конфісковані у нього нафтопродукти необхідно було передати в АТО. Однак, ДП "Укртранснафтопродукт", контрольоване людьми з оточення Пашинського, звертається в суд, і просить, щоб нафтопродукти були передані підприємству на зберігання. Суд дану прохання задовольняє.

"Після чого відбулося рейдерське захоплення нафтобаз. Невідомі в масках спільно із співробітниками МВС вивезли бензин. Бензин відразу ж виставили на продаж, буцімто вийшов строк давності. З порушенням усіх норм, без аукціонів та за заниженими цінами нафтопродукти було продано в одні руки – компанії "Укройлпродукт", яка належить бізнесмену Сергію Тищенку, близькому соратнику Пашинського", – зазначає парламентарій.

Після цього, Приморський суд Одеси приймає рішення, яке фактично узаконює дану схему. В результаті, "Укройлпродукт" продав бензин споживачам за ринковими цінами.

За словами Добродомова, збитки держави в результаті реалізації даної схеми склали 250 млн грн. Частина цих коштів "осіла" на рахунках у ПАТ "Фортуна-Банк", що належить Сергію Тищенку.

"Зважаючи на "плідну" роботу ГПУ, яка вже два роки ігнорує цю справу, я навіть не звертатимуся до Луценка. Тому прошу НАБУ забрати цю справу у ГПУ та розпочати повноцінне кримінальне провадження щодо Пашинського і його ймовірної причетності до розкрадання "нафтопродуктів Курченка".", – уклав депутат.

У березні 2015 року директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн у своїй статті для DT.UA писав, що нафтопродукти, які належать втікача олігархові Сергію Курченку і російської компанії "Роснефть", були експропрійовані і продані за участю представників "Народного фронту".

Продаж конфіскованого палива Курченка було доручено фірмі "Укртранснафтопродукт" з орбіти Міненерговугільпрому.

Детальніше читайте у статті Сергія Куюна для DT.UA Путін всіх помирить у свіжому номері тижневика "Дзеркало тижня. Україна".